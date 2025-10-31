Il cuore delle donne al centro. Ecco l’ambulatorio di prevenzione

Il cuore delle donne al centro. È l’obiettivo dell’ambulatorio di prevenzione cardiovascolare inaugurato ieri nella sede dell’Associazione Cardiologica Forlivese, in collaborazione con la Federazione Internazionale Donne Arti Professioni Affari (Fidapa), la Fondazione Cassa dei Risparmi e la Fondazione Cardiologica Myriam Sacco. Un progetto che nasce per ridurre un rischio troppo a lungo sottovalutato: le malattie cardiovascolari provocano il 35% dei decessi femminili.

"Le donne – osserva Marcello Galvani, presidente dell’Associazione Cardiologica Forlivese – ricevono spesso diagnosi e trattamenti in ritardo, e alcune terapie non sono state adeguatamente validate per il genere femminile. C’è ancora la convinzione che siano meno esposte, ma si tratta di un errore". L’iniziativa è rivolta alle signore del territorio di età superiore ai 40 anni che non hanno avuto manifestazioni di malattia cardiovascolare, insufficienza renale grave o diabete mellito con danno d’organo. Il progetto ha preso forma grazie alla collaborazione con Giuseppe Benati, direttore del dipartimento di Cure primarie e Chiara Reali, responsabile della Sanità pubblica.

"Le politiche di equità – spiega Francesco Sintoni, direttore del presidio ospedaliero – sono una caratteristica fondamentale del lavoro delle aziende sanitarie. Avere un approccio equo significa organizzare le strutture attorno ai bisogni della comunità. L’iniziativa integra e non sostituisce l’offerta pubblica, inserendosi in modo coerente nella rete dei servizi". Il medico di famiglia potrà segnalare alle pazienti l’opportunità di accedere gratuitamente all’ambulatorio (in piazza Fratelli Ruffini 6), dove verranno valutati i principali fattori di rischio cardiovascolare. Oltre ai parametri tradizionali, come fumo, pressione arteriosa e colesterolo, saranno considerati anche elementi specifici per le donne, tra cui menopausa precoce, diabete gestazionale, ipertensione gravidica, parto pretermine, sindrome dell’ovaio policistico e malattie infiammatorie croniche o autoimmuni. Si terrà, inoltre, conto di eventuali situazioni di disagio psico-sociale, episodi di violenza o condizioni economiche difficili. Le pazienti potranno poi essere indirizzate ai servizi territoriali già attivi per ricevere supporto, ad esempio, per una corretta alimentazione o percorsi per smettere di fumare.

"Continueremo ad approfondire il tema della medicina di genere, un percorso che abbiamo avviato un anno fa insieme al dottor Galvani", spiega Patrizia Graziani, presidente uscente di Fidapa (la guida ora è nelle mani di Silvana Catani). "La Fondazione – di cui Graziani è consigliera – non poteva non sostenere un progetto che raccoglie i bisogni sociali e sanitari del territorio. L’obiettivo per il futuro sarà quello di raggiungere quelle donne che oggi non hanno la possibilità di curarsi".

Qualora vengano riscontrate patologie importanti le pazienti saranno prese in carico dal reparto di Cardiologia del Morgagni-Pierantoni diretto dal professor Carmine Pizzi, con percorsi diagnostici e terapeutici specifici. "Il futuro della nostra sanità – sottolinea il sindaco Gian Luca Zattini – sarà quello di anticipare sempre di più le malattie, altrimenti tra qualche anno l’invecchiamento e la situazione finanziaria renderanno tutto più complicato. Su questo abbiamo bisogno di fare squadra: il comune è pronto a fare la sua parte".