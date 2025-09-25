Il cuore di Chiara: 6mila euro all’Irst. Ecco la donazione per la ricerca

Sono stati donati all’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola i 6.000 euro raccolti dai genitori e dalla sorella di Chiara Pennuti, la giovane forlivese scomparsa a maggio scorso, a soli 27 anni, a causa di un sarcoma sinoviale. La somma rappresenta quanto raccolto durante la prima campagna di crowdfunding che Chiara aveva lanciato per realizzare il suo progetto di divulgazione e testimonianza, il podcast ‘Una Zebra in corsia’.

Un contenitore di interviste e riflessioni, aperto da febbraio scorso, che in pochi mesi è stato capace di coinvolgere centinaia di persone su varie piattaforme, e di dare voce a pazienti, medici e ricercatori descrivendo con consapevolezza e verità i percorsi di cura. L’importo sarà totalmente destinato alla ricerca scientifica sui sarcomi, tumori rari e complessi per i quali l’Irst rappresenta uno dei punti di riferimento nazionali. Durante la consegna della somma erano presenti i genitori di Chiara, Maria Letizia e Giancarlo, la sorella Beatrice, la direttrice generale Cristina Marchesi, Laura Ridolfi (responsabile Ssd Terapie cellulari avanzate e Tumori rari) e Alessandro De Vita (referente nanotecnologie e sarcomi della Preclinic and Osteoncology Unit) che hanno espresso profonda gratitudine alla famiglia Pennuti per un gesto che unisce memoria, impegno e sostegno concreto alla ricerca.

Il progetto ‘Una zebra in corsia’ proseguirà grazie alla comunità di amici e sostenitori che Chiara aveva saputo creare attorno a sé, trasformando la sua storia personale in un messaggio universale di coraggio e solidarietà. La prima iniziativa sarà un colloquio a più voci sul valore del podcast e del futuro della Zebra, questo sabato all’interno del Festival del Buon Vivere (Refettorio Musei San Domenico, Forlì dalle 15 alle 16,30). È ancora possibile donare tramite la pagina di raccolta fondi: www.gofundme.com/f/una-zebra-in-corsia-chiara-pennuti.

Oscar Bandini