"Il cuore grande dei gemelli di Hofbieber"

Una delegazione di sei persone, guidata da Regina Golbak, presidente del Comitato di gemellaggio fra il comune tedesco di Hofbieber nella regione dell’Assia, e i ‘cugini’ romagnoli dei cinque comuni dell’Unione montana Acquacheta (Portico, Rocca, Dovadola, Modigliana e Tredozio), si trova da giorni nelle valli del Tramazzo-Marzeno e Montone. "Scopo della visita – spiega il presidente del Comitato gemellaggi, Giuseppe Mercatali di Modigliana, affiancato nel lavoro dalla coordinatrice Serena Bambi di Portico – è duplice: i nostri amici tedeschi hanno seguito da vicino le nostre difficoltà prima dell’alluvione del maggio scorso e poi del recente terremoto di settembre, raccogliendo in vari modi 10mila euro per le necessità dei nostri comuni; inoltre in questi giorni abbiamo programmato la prossima visita per la Festa del Gemellaggio 2024, che si terrà a Hofbieber dal 29 agosto al 2 settembre".

Mercatali, com’è il programma di oggi, penultimo giorno della visita?

"In mattinata i nostri ospiti saranno accolti a Portico di Romagna, per visitare due mostre di presepi ancora aperte. Quella dei 30 Fotopresepi nella Torre Portinari, opera del fotografo Massimo Assirelli, e il Presepe di Greccio nella chiesa parrocchiale, allestito in occasione degli 800 anni del primo presepe inventato da San Francesco nella notte di Natale del 1223".

Il pomeriggio e la sera?

"Torneranno a Modigliana, dove alle 19.30 presso le suore di via Francesco Maria Piazza 11 s’incontreranno i sindaci dei cinque comuni e le rispettive Pro loco per ricevere ognuna 2.000 euro della raccolta fatta dai ‘cugini gemellati’ di Hofbieber. Dato che nel Comune di Portico e San Benedetto le Pro loco sono tre (Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe), andranno a ognuna 650 euro".

Che cosa prevede il programma abbozzato in questi giorni per la visita a Hofbieber (16mila abitanti in una decina di paesi) dei rappresentanti dei vostri cinque comuni?

"Il tema della festa a Hofbieber sarà ‘Sale e stelle: Hofbieber e l’Unione montana Acquacheta alla ricerca di comuni tracce’. I partecipanti saremo una cinquantina e andremo in pullman, fra cui una presenza particolare".

Di che si tratta?

"Un artista scelto fra i cinque comuni, che terrà una mostra di sue opere per un mese (forse foto del nostro territorio), presso il centro espositivo di Klein Sassen, un paese del comune gemellato".

Presidente Mercatali, perché è ancora attuale il gemellaggio con Hofbieber?

"Gli scambi culturali, sociali, sportivi e perfino economici con i cugini tedeschi e il loro territorio, simile al nostro, arricchiscono ancora sia noi che loro".

Ci fa un esempio?

"Nel centro commerciale di Hofbieber arrivano vari prodotti della Romagna Toscana e dei nostri comuni, fra cui il ‘Vino del Gemellaggio’, un Sangiovese molto apprezzato e comprato dai tedeschi, prodotto dalla succursale di Modigliana di Agrintesa".