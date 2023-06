Il cuore grande dei vip per la Romagna Nek e Cremonini ringraziano così i volontari

di Matteo Bondi

La prima volta è arrivato con il cappellino a visiera calato sul volto, quasi a non volersi far riconoscere. Con lui anche altre due auto piene di generi di prima necessità: era il primo sabato subito dopo la catastrofe. Giovedì invece è arrivato accompagnato da un altro cantante, Cesare Cremonini, anche in questo caso portando materiale utile per le famiglie alluvionate.

A raccontare dell’arrivo di Nek (nome d’arte di Filippo Neviani) presso il punto di raccolta in via Corallo 415 è il vice presidente dell’associazione di Protezione civile ‘Valerio Grassi’ di Forlimpopoli, Giuseppe Libretti. Lo stesso artista ieri aveva postato sui social un messaggio: "Il tempo è quanto di più prezioso abbiamo e regalarlo è davvero importante. Lo ha fatto un amico straordinario, Cesare Cremonini, tra sorrisi, abbracci, scatoloni da riempire, pesi da sollevare. Lo fa Valentina, tra i responsabili della protezione civile di Forlimpopoli. Lo fanno tutte le persone che si dedicano incessantemente a tutto questo. E’ stata una nuova occasione per esserci. Grazie di cuore". Seguono poi i richiami per poter fare una donazione all’agenzia regionale della protezione civile dedicata all’alluvione in Romagna.

"Quando è venuto la prima volta insieme a degli amici – racconta Libretti – lo avevamo riconosciuto, ma aveva il cappello tirato giù. Si vedeva che erano stanchi, erano stati a spalare a Villanova, abbiamo scoperto poi. Abbiamo scaricato il materiale che avevano nelle auto. Avrebbero dovuto portarlo a Conselice, ma non riuscivano e quindi sono arrivati a noi. Dopo gli abbiamo dato una banana e un succo di frutta per ritemprare un po’ le forze. Si è sciolto e abbiamo fatto anche un po’ di foto ricordo".

Un viaggio, quello verso il capannone della protezione civile di Forlimpopoli, fatto da moltissime persone in queste settimane, anche dal gruppo di tifosi della curva nord, Vecchio Stile, della Virtus Bologna, che hanno organizzato una raccolta di generi di prima necessità portando poi a Forlimpopoli, in pochi giorni, ben quattro furgoni pieni di materiale. La protezione civile artusiana ha fatto poi da collettore per la distribuzione di 120 materassi messi a disposizione dalla Technogym.

"Abbiamo ancora squadre che girano per Forlì con le pompe e le idropulitrici – spiega Libretti –, abbiamo anche messo a disposizione quattro elettricisti per gli interventi di primo ripristino degli impianti nelle case alluvionate". Sono 120 i volontari che fanno capo all’associazione forlimpopolese, tutti in qualche modo impegnati in questi giorni di emergenza. Alcuni sono nella foto scattata con i due cantanti giovedì scorso. Per la cronaca, Valentina (citata da Nek) è una delle volontarie e ha scattato la foto.