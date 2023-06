Il cuore grande delle donne In bici per aiutare Roberta

La strada che porta al vivaio dà già un’idea di come la campagna, investita dalla piena, abbia cambiato volto: a pochi passi dal centro abitato di Terra del Sole - nei dintorni di quello che, fino a un mese fa, era il parco fluviale del Montone - campi e vigneti sono ricoperti da una lastra di fango ormai solidificata. E dell’azienda florovivaistica di via del Molino, gestita da Roberta Bombardini assieme alla figlia Giorgia Bussi, non rimane che un ammasso spettrale di ferraglia, fra cui si aggirano, spaesate, le uniche due oche miracolosamente strappate alla furia dell’acqua. È qui che l’altra sera è arrivato, da S. Ermete (Rimini), un piccolo gruppo di donne appassionate di ciclismo, in rappresentanza del team tutto al femminile ‘Randagie by Matteoni’, fondato da Morena Matteoni, titolare dello storico negozio ‘Cicli Matteoni’, punto di riferimento per gli amanti delle due ruote. Non sono arrivate, però, in bicicletta, ma con un’auto traboccante di spesa alimentare, vestiti, libri e giocattoli, biancheria per la casa e una busta con una donazione in denaro.

Una donazione frutto di lunghe pedalate. Già, perché dieci giorni dopo l’alluvione, le ‘Randagie’ sono salite in sella e hanno pedalato per tre giorni nell’alto Savio percorrendo, naturalmente, solo le strade scampate alle frane. Un viaggio che, prima del 16 maggio, sarebbe stata solo occasione di svago, si è trasformato in un gesto di solidarietà: le cicliste – alcune delle quali volontarie, a Forlì e Cesena, nei giorni successivi alle esondazioni – hanno deciso di ‘autotassarsi’ e convertire in euro i chilometri percorsi (poco meno di 300 in 3 giorni). Non solo: la caposquadra Morena ha esteso la raccolta ai clienti del negozio.

"Come squadra composta solo da donne, desideravamo che il nostro aiuto giungesse ad altre donne", dichiara Matteoni. "Quando abbiamo appreso, tramite Coldiretti Forlì-Cesena, la storia di Roberta, della sua azienda completamente azzerata, della casa danneggiata e del difficile salvataggio dei due nipotini – i figli di Giorgia, Jennifer e Diego, prelevati dalla casa allagata con l’elisoccorso – abbiamo deciso che avremmo fatto il massimo per aiutarle a rialzarsi. Dopo essere venute qui e aver visto di persona l’enormità del danno subito, sappiamo che c’è ancora molto da fare. Torneremo". Le ‘Randagie’ hanno donato a Roberta anche un vaso di petunie fxia, il colore simbolo della squadra: uno sprazzo di bellezza nella devastazione, un fiore da cui far rinascere il vivaio cui Roberta – e, prima di lei, la madre – ha dedicato la vita. La fiorista terrasolana non ha potuto far altro che ringraziare.

Maddalena De Franchis