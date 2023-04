Il cuore grande di Cristiano "Il mio cammino regala speranza a chi sta male"

di Francesca Miccoli

Cresce di ora in ora l’emozione di Cristiano Castellini, 55enne terrasolano che oggi pomeriggio partirà dalla cittadella medicea per percorrere il Cammino di Assisi. Un’avventura probante fisicamente, ma soprattutto di forte impatto spirituale, già affrontata nel 2022.

Quest’anno Cristiano riparte, non più in solitudine ma in compagnia dell’amica Lara Amaduzzi, podista del gruppo Walking on the hills di Valentina Ghetti, e coprirà la distanza di 305 km non più in 9 ma in 12 tappe.

A fare la differenza rispetto al passato sono però le motivazioni e una nuova consapevolezza: l’obiettivo è quello di raccogliere fondi in favore dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori ‘Dino Amadori’ (Irst), per sostenere la ricerca contro le malattie oncologiche. Nasce così il ‘Cammino di speranza’, al via oggi con i 37 km che separano Terra del Sole da Portico. L’arrivo nella terra di San Francesco è previsto per il 6 maggio.

"Io ci metto le gambe, chi vorrà potrà mettere il cuore" lo slogan di Cristiano, che ogni sera traccerà un report della giornata sui social con dati tecnici e foto; sarà inoltre possibile seguire i suoi movimenti in tempo reale cliccando su un link collegato al gps. "Sono un privilegiato – dice Castellini –: ho la salute, un lavoro, posso camminare nei boschi assecondando una grande passione. C’è sempre chi è meno fortunato di noi, è importante guardarsi indietro. Ogni malato oncologico coltiva un filo di speranza, spesso purtroppo destinato a spezzarsi. Vogliamo irrobustire questo filo".

Il terrasolano opera in maniera limpida, tanto è vero che l’Irst ha concesso il proprio logo all’iniziativa, ringraziando anticipatamente Cristiano per la sensibilità dimostrata. Una sensibilità che ben si palesa nelle belle immagini postate sui social, tra cascate, fiori, tramonti. "Amo stare nella natura, lavoro ogni giorno in fabbrica in mezzo a un rumore incredibile".

La passione per il trekking è nata tuttavia in maniera quasi casuale, durante il lockdown. "Per poter uscire all’aria aperta, ho iniziato a camminare: le prime tappe verso Monte Poggiolo, che non è certo lontano da Terra del Sole, eppure arrivavo con la lingua di fuori". E’ così che Castellini scopre la magia del silenzio, colori e profumi quasi fiabeschi, itinerari di rara suggestione. "E’ bellissimo prendersi un’ora, senza auricolari, ‘scollegati’ dai social, ascoltare i propri passi e i propri battiti, riempire gli occhi guardandosi intorno, godendo di ogni singolo istante. Il percorso intrapreso lo scorso anno mi ha insegnato che è importante essere allenati ma a fare la differenza sono soprattutto le motivazioni".

Chi vuole sostenere la causa, può effettuare una donazione su gofund.me (link https:gofund.mef804428a), o fare un versamento direttamente sul conto corrente dell’Irst (IT 52Y0 3069 1329 8100000003646), indicando nella causale ‘un cammino di speranza di Cristiano Castellini’.