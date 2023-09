Il cuore grande di don Dario Ciani. Torna la Lotteria della Solidarietà. Biglietti in vendita a un euro

Grande partecipazione da parte di associazioni, di aziende e di privati è stata data alla 23° edizione della Lotteria della Solidarietà, ideata anni fa da don Dario Ciani, per raccogliere fondi necessari all’autofinanziamento del Non Profit. Erano presenti alla conferenza di presentazione Alberto Bravi (presidente Associazione Amici di don Dario), Corinna Crippa, Milena Marcantoni, Barbara Rossi, Maurizia Squarzi, Gianni Lombardi, Germano Casadei, Maurizio Fussi e Gigi Mattarelli che hanno sottolineato come la lotteria, da quando è sorta, ha destinato finanziamenti al Terzo Settore utili per nuovi progetti. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici di don Dario ODV, dal Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì, da VolontaRomagna ODV ed è sostenuta dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dalla BCC e da diverse imprese.

I biglietti della lotteria hanno un costo di 1 euro ciascuno e contengono 13 buoni omaggio per sette caffè, una piadina, ingresso gratis a 4 musei del territorio e uno a tariffa ridotta. I premi della lotteria sono 150 fra cui anche buoni spesa: il 1° premio Buono Vacanza di euro 1.500, 2° premio Buono Acquisto (Casadei Expert) euro 600, 3° premio Buono acquisto (Casadei Expert) euro 300. Grazie alla vendita dei biglietti, il Terzo Settore potrà autofinanziare i progetti attraverso il 70% di quanto ha incassato e il restante 30% verrà utilizzato per finanziare progetti solidali a partire dal Fondo Carcere gestito da don Enzo Zannoni. La lotteria, dalle sue origini ad oggi, ha destinato al Terzo Settore ben 471.876 euro, particolarmente utili per nuovi progetti sul territorio. Nell’ultima edizione (2022- 2023) sono stati collocati 43.832 euro e i contributi erogati complessivamente sono stati 38.182 per progetti promossi dalle associazioni: Il Pellicano di Cesena, Cavarei di Forlì, Paolo Babini, Cure RTD Italia di Forlì e il Fondo Carcere. La vendita dei biglietti si terrà fino al 26 gennaio 2024. I biglietti possono essere ritirati presso l’associazione Amici di don Dario, via Dandolo 18 (contatti: 054321900) e, per Cesena presso la sede Volontaromagna (0547612612).

L’associazione Amici di don Dario ha organizzato anche ‘Sadurano serenade’, il festival internazionale di musica da camera dedicata al tema ‘Carcere e Giustizia’. La rassegna si terrà nella sala Sangiorgi, Corso Garibaldi 98, Forlì col seguente programma: domani alle ore 21 , si esibirà il Punta Umbria Guitar Trio (Stefano Farneti, Anthony Guerrini, Alessandro Zucchetti); il 21 settembre, ore 21 si esibiranno Silvia Martinelli (soprano) e Andrea Trovato (pianoforte); il 28 settembre, sempre alle ore 21, il Duo Fortecello con Anna Mikulska (violoncello) e Philippe Argenty (pianoforte); il 5 ottobre, ore 21 si esibirà al pianoforte Patrick Gheur.

Rosanna Ricci