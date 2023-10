Il cuore grande di Tamara fa il bis: nuovo strumento anti-strabismo

Da martedì scorso l’Unità operativa di Oculistica dell’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ di Forlì, grazie alla donazione della modiglianese Tamara Mazzoni, dispone di uno schermo di Hess: strumento necessario per la diagnosi e il trattamento dello strabismo nei bambini e negli adulti. L’acquisto è stato possibile grazie alla raccolta fondi promossa dalla Mazzoni, replicando quanto già donato due anni orsono: un ottotipo computerizzato. Lo schermo di Hess è stato consegnato al direttore di Oculistica, dottor Giacomo Costa, alla presenza della coordinatrice infermieristica Emanuela Bacchilega e di altro personale del reparto.

"Anche quest’anno – spiega la generosa donatrice – ho pensato di fare qualcosa per aiutare i bambini nella prevenzione ortottica. Dal momento che mi sono stati donati dei materiali, ho realizzato una nuova raccolta fondi per acquistare lo schermo di Hess che mancava all’ospedale di Forlì. Grazie all’aiuto di mia mamma che ha fatto tutti i portachiavi, e non solo, ho realizzato la somma necessaria. Ringrazio i commercianti di Modigliana, per avermi aiutato a vendere le creazioni, mia mamma Adria e tutti coloro che hanno acquistato qualcosa".

"Non posso far altro – commenta il dottor Costa – che ringraziare Tamara per il suo ennesimo interessamento per l’oculistica da me diretta. Il ‘coordimetro’ o ‘schermo di Hess’ è uno degli strumenti fondamentali di un servizio di ortottica: consente di studiare le deviazioni della motilità oculare e porre le basi per una diagnosi e poi per il trattamento degli strabismi; sia nell’adulto che nel bambino".

Giancarlo Aulizio