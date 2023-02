Il cuore storico non resti a guardare

Marco

Bilancioni

Servirebbe piuttosto chiedersi come la città abbia impiegato questo tempo per gestire al meglio ciò che sarebbe arrivato, ma la risposta porterebbe nuovamente a girare la testa all’indietro. No, il dibattito di questi giorni è interessante perché comunque ha fatto finalmente capolino il futuro: quando Confcommercio ha chiesto sostegni per il centro e quando Legacoop ha risposto che servono progetti. Ovvero, siccome la nuova area sarà attiva presto (McDonald’s ragiona di maggio), preoccupiamoci finalmente di ciò che succederà dopo.

Sono posizioni opposte – uno cerca soldi, l’altro idee – ma solo in parte: le idee hanno bisogno di soldi, e chi vuole investirli (anche un Comune) li dà alle idee più meritevoli. Sicuramente Forlì non è l’unico centro storico in crisi; altrettanto vero che ci sono città che convivono con colossi commerciali a pochi chilometri senza che la situazione sia dipinta nera come qui. È interessante che Legacoop abbia concluso con un riferimento al turismo (anche questo potenzialmente capace di unire due associazioni così distanti), di cui si è parlato a lungo e fino a pochi giorni fa: arte, bellezza, cultura, tipicità e tradizioni non si trovano nei centri commerciali. Per il cuore della città devono diventare invece una ricchezza. Però, certo, ci deve essere un piano credibile e concreto.

La giunta Zattini sta cercando di sistemare diverse situazioni. Ci sono interventi ammirevoli (possibile che nessuno, prima, avesse pensato di sostituire le tende sotto il municipio?) e altri che fanno discutere come quello che ha portato alla demolizione della casa di Giovan Battista Morgagni. Molti progetti (li ha elencati l’assessore Valerio Melandri sul Carlino di lunedì) riguardano proprio cultura e turismo. Servirà grande concretezza perché tirar su dei capannoni in periferia è molto più facile. Ma non si può restare fermi.