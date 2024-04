Il cuore verde batte ancora (a fatica). Parco urbano, cure e cicatrici

Le giornate sono più lunghe, l’aria più mite e, come ogni anno con l’affacciarsi della primavera, sono in tanti a tornare a vivere con più assiduità il parco urbano. L’area verde, però, pur essendo fruibile, dopo l’alluvione non è ancora tornata all’antico splendore. Perché questo accada servirà ancora tempo, ma a quanto pare l’estate non andrà tutta persa. A dare la notizia è l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta: "La priorità è la sistemazione del laghetto, anche per il bene degli animali che lo popolano. Stiamo procedendo con una sistemazione ad hoc che dovrebbe essere completa entro fine maggio".

Il parco urbano Franco Agosto sarà riqualificato grazie alle donazioni, fra cui i 500mila euro giunti dalla rete televisiva La7. Alcune zone, però, dovranno aspettare ancora: "Molto facile accendere un impianto elettrico e poi accorgersi che non va e dire ‘è rotto’ – prosegue Petetta –. Questo non si può fare con le piante. Le alberature hanno sofferto molto, sono state a lungo sott’acqua e per loro il rischio più concreto è stata l’asfissia. La speranza è che quasi la totalità delle alberature sia sopravvissuta, ma non possiamo saperlo: solo l’avanzare della primavera ci potrà dare delle risposte. A quel punto capiremo meglio come muoverci".

Intanto sul lato che s’affaccia sul parcheggio dell’argine, resta alta la montagna di fanghi che sono stati depositati qui dopo essere stati rimossi dal resto del parco e non solo: qui – l’amminsitrazione ne parlò anche al commissario Figliuolo nel corso della sua prima visita alla città – l’idea è quella di lasciare l’enorme cumulo dove ormai sta già spuntando l’erba e tenerla come una sorta di ‘collina della memoria’.

Molti visitatori del parco avranno poi notato che sono in corso i lavori sul quadrato di terra dove sorgeva l’area giochi ‘Gommolandia’: presto torneranno i gonfiabili e, con la riapertura del chiosco di fronte, almeno una porzione di parco tornerà un po’ più simile a quella che i forlivesi ricordano e amano.

Diverso è il discorso se, spostandosi appena al di fuori dei confini del parco, si guarda alla passerella che costituiva un valico del fiume Montone: oggi quel ponte di legno, attraversato ogni giorno da chi sceglieva quel sentiero per una passeggiata o una pedalata in campagna, non esiste più. Ad abbatterlo non è stata l’alluvione, ma una piena, molto più modesta, avvenuta circa tre mesi fa. Eppure il disastro del 16 maggio è comunque responsabile: "Nella primavera scorsa – spiega Petetta – molte alberature sono state divelte e sono rimaste a ingombrare il letto del fiume. La piena di poche settimane fa, poi, ha portato tutti quei rami e tronchi flottanti a fermarsi contro la passerella, facendo da leva".

La passerella fu installata per la prima volta nel 2002 e Petetta lo ricorda bene, perché in quel periodo se ne era occupato in virtù di tecnico: "Spendemmo circa 16mila euro. A chi ci critica dicendo che doveva essere fatta meglio, in modo che non si rompesse, voglio specificare una cosa: quello non è un ponte, ma un guado". La differenza è sostanziale: "Un guado è pensato per essere sormontato dalle acque, perciò è nell’ordine delle cose che venga periodicamente sommerso e questo comporta anche la possibilità che degli oggetti portati dall’acqua lo danneggino. La spesa è rapportata a questo uso".

Non è, di fatto, la prima volta che la passerella viene divelta da una piena, "ma se volessimo costruire un ponte vero e proprio dovremmo spendere oltre un milione e costruire una struttura molto impattante, alta oltre 13 metri. Non sembra opportuno". L’ultima volta che la passerella è stata ricostruita è stato nel 2016, ma già molte altre volte era stata riaggiustata dopo che la parte in legno era stata strappata dalla corrente: "Questa volta ci stiamo mettendo di più perché il danno è stato superiore, l’acqua, infatti ha spostato le travi. La sua ricostruzione fa parte del progetto dell’intero parco".

Nessuna speranza, quindi, per la primavera, "ma conto – sottolinea Petetta – di salvare almeno una parte dell’estate, anche perché, una volta terminata la progettazione, i lavori non dovrebbero richiedere troppo tempo. So che quello è un attraversamento bello e importante, e l’impegno è quello di fare tutto il possibile per restituirlo al più presto alla città".