Il debutto di Cracco. Il Grand Hotel punta già al Capodanno

Una grande festa per celebrare un nuovo, promettentissimo, inizio. Venerdì sera si è svolto ‘l’opening dinner gala’ del rinnovato ristorante del Grand Hotel di Castrocaro. Oltre 120 invitati hanno partecipato all’apertura ufficiosa che prelude l’inaugurazione ufficiale, la cui data non è ancora stata fissata. La prima scoperta riguarda l’insegna del ristorante: la proprietà ha deciso di mantenere il vecchio nome, Via Roma 2, dall’indirizzo del monumentale albergo di età razionalista. A fare la differenza è quel ‘by Carlo Cracco’ che suona come sigillo di esclusività e garanzia di un menu superstellato. Proprio nei giorni scorsi, infatti, lo chef ha aggiunto al proprio palmares i ‘cinque cappelli’, massimo riconoscimento della Guida L’Espresso, per il ristorante in Galleria a Milano, già detentore di una stella Michelin.

La ‘prima’ castrocarese è andata in scena nell’elegante salone Piacentini in un’atmosfera tale da evocare fasti di altri tempi. Molte le immagini che sono rimbalzate sui social network. Tra i presenti Ettore Sansavini, presidente di Gruppo Villa Maria Care & Research e di Longlife Formula (società che detiene la maggioranza azionaria del compendio, formato anche da Terme, Padiglione e Lucia Magnani Health Clinic). Tra gli interventi che hanno allietato la serata, ovviamente quello dello chef, discepolo di Gualtiero Marchesi e, a sorpresa, della consorte Rosa Fanti, ospite abituale della Health Clinic e titolare assieme al marito dell’azienda agricola Vistamare di Santarcangelo, dove si coltivano frutta, verdura e ortaggi senza diserbanti e prodotti chimici, e si producono olio e vino, presente nel menu approntato per il ‘soft opening’.

Ricco e accattivante l’elenco delle portate: uovo soffice, panatura al mais, ragù di croste di parmigiano reggiano; pappardella ripiena di stridoli, jus di faraona, tartufo e colori; cervo, salsa civet, pera volpina e radicchi. Per concludere in dolcezza mousse alle noci pecan, cremoso al gianduia e mandarino, sposato a Ben Ryé, passito di Pantelleria Doc – DonnaFugata (gli altri vini erano invece di Santarcangelo).

Nel team organizzatore dell’evento anche Enzo Miccio, il celebre wedding planner dei vip, ormai un habituè a Castrocaro, intervenuto per annunciare le prossime tappe del nuovo corso. "Abbiamo voluto ridare vita a questo posto magnifico, pieno di energie, e partiremo con Capodanno, la festa forse più importante: ci stiamo mettendo al lavoro per creare qualcosa di più di una semplice cena – ha dichiarato incrociando gli sguardi complici di Cracco e Magnani – vogliamo dar vita a una vera esperienza sensoriale". Teatro del gala di benvenuto al 2025 sarà lo splendido Padiglione delle Feste delle Terme, ventre materno del Festival Voci Nuove, un tempo teatro di feste da mille e una notte. Infine, un’ottima notizia anche per i frequentatori della Cantina Quattrostelle, in seno all’albergo ma con ingresso in via Conti: presto il locale aprirà con nuove proposte e calici targati Cracco.