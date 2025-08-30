Il derby fa il pieno anche di agenti. Allo stadio andranno 150 poliziotti: "Criticità alta, ma siamo sereni"

Che partità sarà? Siete pronti voi sul fronte dell’ordine pubblico? "Sarà una partita con alti profili di criticità, che peraltro conosciamo già, visto che la sfida s’è già disputata anno scorso. Per noi sarà un impegno gravoso, per contiguita di capoluoghi, per l’orario serale, per il fatto che siamo all’inizio del campionato, per la riorganizzazione di tutta la logistica che abbiamo messo in atto in questa stagione. Ma siamo sereni: abbiamo fatto e faremo tutto quello che sarà necessario per assicurare la tranquillità di tutti i tifosi e di tutti i cittadini".

Claudio Mastromattei, questore di Forlì-Cesena, parla del big match della seconda giornata di serie C, Forlì-Ravenna, in calendario per lunedì alle 20.30 allo stadio Tullo Morgagni. Ma non solo. Il tema, cruciale, è l’ordine pubblico e la sicurezza in stadi e palazzetti.

Quanti agenti saranno impiegati lunedì? "Abbiamo chiesto 100 agenti di rinforzo, che giungeranno in gran parte da Bologna e poi anche da Senigallia. In tutto saranno dispiegati 150 agenti. Che cominceranno ad operare già dalla prime ore del pomeriggio di lunedì".

Uno schieramento di forze importante. Siete preoccupati per il fattore ordine pubblico negli eventi sportivi, che forse sta sfugendo di mano un po’ a tutti, probabilmente non a voi, ma alla gente decisamente sì? "È evidente a tutti che l’ordine pubblico nelle manifestazioni sportive è diventato un problema rilevante. Io frequento stadi e palazzetti da quando ero piccolo. Ora me ne occupo da anni per lavoro. E dico senza dubbio che c’è stata una degenerazione generale, che ha comportato inesorabilmente la politica del rigore".

Ultimamente non solo nel calcio... "Verissimo. Nel basket, nell’ultimo anno, si è registrato, a livello nazionale, secondo i nostri report ministeriali, un incremento notevolissimo di episodi di violenza. Una vera recrudescenza".

Rimini-Forlì della scorsa stagione ne è un esempio. "Ma non solo quella, di cui s’è scritto di tutto. Nel territorio nazionale si sono verificati diverse emergenze. E questo ci impone la massima attenzione. Tra l’altro ogni evento viene preceduto da un’attenta istruttoria per evitare ogni criticità".

Perché questa recrudescenza di violenza secondo lei? "La violenza è nella quotidianità, purtroppo. Recentemente lo registriamo sul campo, con un aumento spropositato di reati caratterizzati dall’ispirazione alla violenza anche gratuita. Non faccio il sociologo. Registro i fatti. Non so dare una causa unica del fenomeno. Certo, i social hanno dilatato questa prospettiva nefasta. La violenza è un filo conduttore. Si è quasi addirittura normalizzata, con esasperazione dei toni e dei comportamenti. E tutto ciò si riflette sul piano degli eventi sportivi".

In questo piano voi che risposta date? "I nostri strumenti sono sempre quelli: repressione e prevenzione. La repressione la mettiamo in atto con rigore massimo. La prevenzione con un impegno straordinario tutti i giorni. Noi abbiamo agenti dedicati che girano scuole e quartieri. L’educazione e la formazione dei ragazzi è fondamentale. Non solo. La nostra unità tifoserie è in contatto praticamente quotidiano con le società e cerchiamo di far capire sempre il disvalore che assumono i comportamenti violenti. E su questo punto le società, specie coi loro settori giovanili, devono fare tanto, ma stanno già facendo tanto. Penso al Cesena Calcio. Ma anche la società del basket di Forlì si sta impegnando moltissimo. Dev’essere un lavoro corale di tutti".

A proposito di basket, avete già in programma chiusure o restrizioni per le partite calde, tipo con Rimini, Fortitudo o Roseto? "Assolutamente no. Il nostro successo è la partita aperta a tutti. Ma ripeto: l’impegno dev’essere corale, per isolare i violenti. Se le società collaborano, giorno dopo giorno, la domenica si potranno poi tenere i palazzetti aperti a tutti i cittadini. E questo è il nostro vero obiettivo".

Maurizio Burnacci