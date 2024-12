Il destino del ’Ridolfi’: "Nessuna sudditanza"

Sulla situazione dell’aeroporto, a seguito dell’incontro avvenuto nella sede della Provincia tra i sindacati, l’ente guidato da Enzo Lattuca e il Comune di Forlì, interviene il consigliere comunale di Fratelli d’italia, Massimiliano Pompignoli (foto). "Ho il massimo rispetto per la visione prospettica dei sindacati sull’aeroporto di Forlì – afferma –, ma consiglio a Cgil, Cisl e Uil profonda cautela sui contenuti e l’intenzione, della Regione Emilia-Romagna, di promuovere e adottare un piano regionale di gestione dei quattro scali che comporti benefici per tutti, gestori e lavoratori compresi". Il riferimento è al tavolo di lavoro, annunciato dal presidente della Regione, Michele de Pascale, per mettere a sistema i quattro aeroporti regionali. "Al momento non c’è nulla di concreto – commenta Pompignoli –. Vedremo se il presidente de Pascale adotterà un atteggiamento differente da quello di chi l’ha preceduto, dando seguito all’impegno più volte rappresentato in occasioni pubbliche". L’auspicio del consigliere comunale è quello di evitare la "svendita dell’infrastruttura al capoluogo emiliano". "Sono fiducioso in un’evoluzione diversa dalla sudditanza con Bologna – conclude Pompignoli –. Se la cosa dà fastidio al presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, viste le sue recenti dichiarazioni sullo scalo forlivese, definito ‘fanalino di coda tra gli aeroporti’, se ne faccia una ragione: esiste anche il libero mercato, non solo la programmazione quinquennale economica del Pd".

Matteo Bondi