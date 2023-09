Il destino della Torre Civica. Oggi sopralluogo, poi si saprà come rivivrà il centro

I vigili del fuoco e i tecnici della Soprintendenza di Ravenna decreteranno oggi il destino dei principali beni culturali delle zone terremotate del nostro Appennino: la torre civica di Tredozio, risalente al XIII secolo, e un torrino del Castellaccio di Rocca San Casciano.

"Dopo il controllo dei vigili del fuoco – spiega la sindaca Simona Vietina – insieme ai tecnici della Soprintendenza si deciderà come e con che materiale cerchiare tutta la torre civica per evitare che collassi". Un intervento urgente che ne richiederà poi un altro strutturale e conservativo per mettere in sicurezza l’intero edificio.

"La cerchiatura della torre – rimarca Vietina – libererebbe anche la sottostante zona rossa, ora chiusa al traffico e alle attività del paese, rallentando anche la molla psicologia della popolazione". Nella zona rossa alcune abitazioni sono dichiarate inagibili e altre no. Lo stesso ingresso del bar Eddy è dotato di due porte: una aperta, l’altra chiusa, situazione emblematica della drammatica situazione che vivono i 1.100 abitanti del paese.

"Dopo la torre civica, dobbiamo pensare ai lavori di somma urgenza per la scuola sotto le tende, che, con l’arrivo del freddo, va collocata in un altro luogo, in attesa delle casette prefabbricate promesse dalla Regione, nonché per il municipio, trasferito nella zona del palazzetto dello sport-Centro sportivo Le Volte", sottolinea Vietina.

Frattanto gli sfollati restano un centinaio, il doppio quelli che trascorrono la notte ancora fuori (palazzetto dello sport, tende del camping e in auto sia davanti a casa che nelle piazze), gli edifici dichiarati inagibili 60, quelli che si recano a pranzo e cena nella cucina da campo 150. Continuano i sopralluoghi dei vigili del fuoco e del tecnici regionali per i normali controlli sull’abitabilità degli immobili pubblici e privati.

Anche a Rocca San Casciano, il paese più colpito dalle conseguenze del terremoto, dopo Tredozio, oggi vigili del fuoco e tecnici della Soprintendenza e del Comune effettueranno un sopralluogo nella zona del Castellaccio (simbolo storico del paese), dove il giorno del terremoto è crollato un torrino del medioevo, per poi decidere il da farsi. A proposito della gente con la casa dichiarata inagibile, "martedì – precisa il sindaco di Rocca, Pier Luigi Lotti – altre tre famiglie si sono aggiunte alle 23 precedenti, raggiungendo le 50 persone sfollate". Per ora hanno trovato accoglienza presso parenti e amici, "ma abbiamo chiesto alcuni appartamenti comunali ad Acer, in ristrutturazione, perché siano accelerati i lavori per completarli il prima possibile".