Il dialetto non è ancora morto

Alle 21 il teatro Maria Graffiedi, via Veclezio 13b, Vecchiazzano, Forlì, ospitala Compagnia Cvi de Funtanò di Faenza con la commedia ’Masétt un è incora mõrt’, due atti di Angelo Callegatti. Il personaggio di Masétt si scontra con il suo autore il quale afferma che la lingua dialettale romagnola e la mentalità dei personaggi legati a questo mondo appartengono a un passato lontano, non più comprensibile e quindi scaduto per questo tempo. Masétt ormai libero dai condizionamenti del suo autore, al contrario afferma che non è così: per dimostrarlo si propone mettendo in scena un suo racconto. Ingresso a pagamento. Info: 347.8742306.