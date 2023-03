’Il dio bambino’: Gaber rivive domani al Verdi con Troiano

Sul palco del teatro Verdi di Forlimpopoli va in scena, domani alle 21, ‘Il dio bambino’ di Giorgio Gaber e Sandro Luporini con Fabio Troiano per la regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo è prodotto con NidodiragnoCmc con il contributo del Comune di Barletta, Teatro Curci. A distanza di trent’anni dalla sua creazione ‘Il dio bambino’ è ancora oggi un testo di incredibile forza e attualità, cinico e commovente.

Ambientato in un metaforico locale in disfacimento, con sedie e tavolini buttati caoticamente a terra, tra bottiglie semivuote e fiori calpestati, a raccontare allusivamente una sorta di festa finita male, lo spettacolo è contrappuntato da frammenti di canzoni interpretate dallo stesso Gaber che sottolineano, evocano e guidano lo spettatore nell’interpretazione di un racconto teatrale di tragicomica, potente contemporaneità che trova in Fabio Troiano un interprete perfetto, capace di offrire una grande prova di attore per un teatro empatico e disturbante nel suo perenne stimolo a ripensare a noi stessi.

