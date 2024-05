Il docufilm ‘Anime nel fango’ domani al Verdi

Al Cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli domani alle ore 21 avrà luogo la proiezione del docufilm ‘Anime nel fango’ tratto dall’omonimo libro scritto da Luca Giacomoni. In evidenza non tanto i fatti drammatici dei tremendi giorni dall’alluvione, purtroppo ampiamente noti, quanto invece la voglia di testimoniare la solidarietà, la perseveranza e la capacità di guardare oltre la tragedia, per ricominciare e ricostruire un domani il più possibile vicino a ciò che era prima. Il ricavato netto della serata, con ingresso a offerta libera, entrerà interamente nella raccolta fondi del Progetto di beneficenza ‘Anime nel fango’.