Il docufilm su Garzanti. Livio, uomo ed editore geniale raccontato da Toni Servillo

Speciale proiezione all’aperto su grande schermo stasera alle 21 al Giardino Gio di corso della Repubblica, 117, con ingresso gratuito. Protagonista il docufilm ’Il Gran Viziato. La morale nascosta di un editore formidabile’ dedicato alla figura di Livio Garzanti (1921-2015), con la voce narrante di Toni Servillo, prodotto per Sky e diretto da Giacomo Gatti.

Con il patrocinio del Comune e della Fondazione Livio e Maria Garzanti di Forlì, l’opera descrive un personaggio di spicco nel panorama culturale italiano del dopoguerra, l’ultimo grande rappresentante della generazione di editori che hanno segnato un’epoca.

Fondatore della storica casa editrice Garzanti, figlio del forlivese Aldo Garzanti, fu un imprenditore colto, visionario e imprevedibile, capace di coniugare alta cultura, divulgazione popolare e innovazione editoriale.

Garzanti fu promotore di autori come Pier Paolo Pasolini, Carlo Emilio Gadda e Palo Volponi, contribuendo a cambiare il volto della letteratura italiana. Accanto a loro, portò avanti la diffusione del sapere con opere fondamentali come le ’Garzantine’, una collana di enciclopedie generali e tematiche inaugurata nel 1962 con la prima edizione dell’Enciclopedia Universale, i dizionari scolastici e le enciclopedie per tutti. Nonostante il suo carattere difficile e umorale, fu un instancabile sostenitore della solidarietà, sensibile alle tematiche sociali e culturali del suo tempo. Il film esplora i due mondi che definivano Livio Garzanti: quello editoriale e quello personale. Toni Servillo racconta un uomo che rifuggiva la retorica e lo snobismo culturale, preferendo la provocazione, la verità e la sorpresa.

Alla sua morte, Garzanti lasciò in eredità la parte più rilevante del suo patrimonio, inclusa la storica sede di via della Spiga 30, a Milano, con la sala progettata dall’architetto e designer Gio Ponti, alla Fondazione che oggi porta il suo nome: la Fondazione Ravasi Garzanti, che dal 2018 si occupa anche del sostegno alla popolazione anziana di Milano e dei territori limitrofi. Anche la sede di Giardino Gio, giardino dell’ex Hotel della Città, fu voluta e realizzata dalla famiglia Garzanti a firma dell’architetto Gio Ponti.

Alla serata saranno presenti, oltre al direttore artistico del Giardino Gio, Eduardo Garzanti, figlio di Livio, Roberto Martini, organizzatore dell’evento, il regista Giacomo Gatti, il sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco e assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno e Andrea Babbi, presidente della Fondazione Livio e Maria Garzanti.

Un’occasione per scoprire o riscoprire la figura di un editore geniale, che ha lasciato un segno profondo nella cultura italiana del Novecento. In caso di maltempo la proiezione si terrà all’ex cinema Mazzini in corso della Repubblica, 88.

Gianni Bonali