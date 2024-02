Il don che fondò Tontitown. Esce a maggio negli Usa il film sul gesuita Bandini

’Grida dal campo di cotone’: è questo il titolo del docufilm del regista americano Larry Foley che racconta l’epopea degli emigranti italiani negli Stati Uniti tra la fine del ‘800 e i primi anni del ‘900 e che uscirà negli Stati Uniti nel prossimo mese di maggio. In risalto compaiono la storia del gesuita forlivese Pietro Bandini e la sua opera per gli emigranti italiani. Bandini (Forlì 1852 - Little Rock, Usa 1917) proveniva da una famiglia borghese cittadina e, dopo la formazione al seminario di Bertinoro, all’epoca retto dai Gesuiti, entrò nella Compagnia di Gesù.

Il trailer del docufilm è stato lanciato in questi giorni e l’opera cinematografica si basa sul libro ‘In America voglio andare’ (Almanacco Editore, 2004) dello storico forlivese Paolo Poponessi: racconta la storia avventurosa del sacerdote che, nella seconda parte della vita, fondò nel 1898 il paese di Tontitown, nel sud nell’Arkansas, ancora oggi esistente. "Il film arriverà in autunno anche in Italia – afferma Poponessi – e pensiamo di organizzare la visione alla sala San Luigi di Forlì, magari con sottotitoli in italiano. Si tratta di un pioniere che viene ricordato ogni anno durante il Grape Festival, una grande fiera animata da oltre 10mila persone, in gran parte discendenti degli emigrati italiani e che celebra i raccolti dei campi".

Nel docufilm sono presenti e visibili anche alcuni luoghi simbolo legati a Pietro Bandini: la casa natale di Corso Mazzini, 117, palazzo dove ha oggi sede il negozio di dischi Calboli, ma che nell’800 era una rivendita di tabacco e sale, di proprietà del padre del sacerdote, l’abbazia di San Mercuriale e l’ex seminario vescovile di Bertinoro, attuale foresteria del Centro residenziale universitario. All’interno dell’opera anche un’intervista dello storico Paolo Poponessi che svela alcuni aspetti della vita avventurosa del sacerdote forlivese Bandini e spiega come favorì l’insediamento dei connazionali e creò una comunità agricola ispirata ai principi della dottrina sociale della Chiesa.

Ma la storia di Bandini ha affascinato anche Lisa Di Vita Bowman, scrittrice americana di romanzi storici e giornalista radiofonica e suo figlio Stephen, produttore televisivo. Lisa e Stephen sono stati infatti a Forlì l’anno scorso per un reportage fotografico che diventerà in estate una mostra presso la chiesa di Tontitown e una trasmissione radiofonica dedicate alla storia di padre Bandini.

Gianni Bonali