Il Dragoni del mattino: la rassegna per ragazzi

Il Teatro Dragoni di Meldola è pronto ad alzare il sipario sulla nuova rassegna mattutina di Teatro per le Scuole, organizzata dall’amministrazione comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri per la Stagione 2024/25.

Un cartellone composto da quattro spettacoli (per un totale di otto repliche) scelti per bambini, bambine, studenti e studentesse di ogni ordine e grado, dalle scuole materne a quelle dell’obbligo. Ad inaugurare il cartellone, domani e venerdì, sarà la compagnia Fontemaggiore che porterà in scena ’Il bambino e la formica’, per bambini e bambine delle scuole primarie.

Questa la storia: Ayo è un bambino che non ha mai visto il sole, infatti lavora nel ’Formicaio’, una miniera del Congo. Un giorno durante il lavoro una frana improvvisa lo blocca sotto terra. Mentre aspetta i soccorsi fa un incontro incredibile e imprevedibile con Undici, una formica burbera ma dal cuore gentile. Superata la sua diffidenza verso i bambini, Undici decide di aiutare Ayo ad uscire di lì, a ritrovare la luce, a scoprire il sole. Inizia così un viaggio verso l’alto, verso la conoscenza di sé stessi e verso la consapevolezza del loro posto nel mondo, imparando l’uno dall’altro che la vita è un sogno da rincorrere.

Sarà poi la volta di ’Asola e Bottone’ di Illoco Teatro, in scena il 20 e 21 febbraio, una nuova co-produzione di Accademia Perduta. Uno spettacolo per ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni che, attraverso la metafora della sartoria, indaga la ricerca della propria anima, l’accettazione del fallimento come parte di un processo di costruzione di sé e di crescita.

Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio, per le Scuole Materne e Primarie, Accademia Perduta presenta Bella, bellissima di Nadia Milani, uno spettacolo sull’importanza del non giudizio, sul non condizionamento nel decidere ciò che è bello e giusto per sé stessi.

Chiude la programmazione dedicata alle scuole, il 18 e 19 marzo, La Gallinella Rossa di TCP tanti cosi progetti, produzione storica di Accademia Perduta, destinata a bambini e bambine delle Scuole Materne e Primarie. Un divertente spettacolo di teatro d’attore, pupazzi e oggetti musicali che affronta argomenti quali la condivisione, la collaborazione, l’amicizia, la tenacia, l’anticonformismo, l’etica del lavoro, l’iniziativa personale. Ognuno deve fare la propria parte e rinunciare al proprio egoismo per realizzare qualcosa di più grande del proprio interesse personale.

Inizio spettacoli alle ore 9.30. Ingresso 5 euro; prenotazioni: 0543/26355.