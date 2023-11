Il dramma degli sfollati. Mamma con tre figli:: "Da un albergo all’altro, ora cerchiamo casa"

Una famiglia senza un tetto. Il terremoto del 18 ottobre ha reso inagibili alcune abitazioni di Castrocaro Terme e Terra del Sole: tra queste il nido domestico di una signora separata, senza reddito, e dei suoi tre figli minorenni. L’immobile ha subìto danni strutturali e dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco è stato impossibile farvi rientro.

Da allora i quattro ‘termali’ hanno alloggiato in strutture alberghiere della zona, ospiti della fondazione Bertini, che fa capo alla parrocchia di Castrocaro. Ieri la mamma, accompagnata da un gruppo di amici che si sono presi a cuore la delicata situazione, si è recata in municipio per chiedere agli amministratori comunali di aiutarla a trovare una soluzione.

Davanti alla scalinata di ingresso della residenza municipale una decina tra trolley, valigie e sporte contenenti abiti e generi di prima necessità della famiglia, che ieri alle 12 ha dovuto lasciare l’albergo in cui soggiornava, al completo. "Dal sisma sono trascorsi 45 giorni durante i quali queste persone hanno vissuto numerosi disagi, pasteggiando a scatolette e vivendo nell’incertezza del futuro" dice Carla Grementieri, presidentessa dell’associazione socio culturale al femminile voceDonna, vicina agli sfollati.

Assieme alla professoressa oggi in pensione, anche Milad Basir, segretario generale del Sunia di Forlì-Cesena, l’ex sindaco Marianna Tonellato, la professoressa Barbara Campri, referente di Intercultura dell’istituto comprensivo Valmontone, e altri rappresentanti di Caritas e associazioni solidali. Naufragata l’ipotesi di un trasferimento temporaneo in un alloggio a Sadurano, troppo distante dall’abitato per una famiglia sprovvista di mezzi di trasporto, ad aggravare la situazione ha contribuito l’indisponibilità di alloggi, assegnati agli alluvionati. Un’emergenza dietro l’altra. Da ieri sera a domenica "la famiglia sarà ospite di una struttura alberghiera, in seguito si trasferirà in un altro hotel dove rimarrà una decina di giorni" il ‘responso’ comunicato dalla Grementieri al termine dell’incontro con il sindaco Francesco Billi, la vicesindaco Silvia Zoli, l’assessore ai servizi sociali Federica Pierotti e l’assistente sociale Lucia Donghia. "Abbiamo raggiunto un compromesso – aggiunge Basir–-. Le difficoltà sono sicuramente evidenti perché il Comune, a causa prima dell’alluvione e poi del terremoto, non trova nessun tipo di sistemazione. Ho chiesto però di affrontare l’emergenza in modo immediato, trovando una soluzione, perché questa mamma assieme ai figli non può ‘vagabondare’ per il territorio spostandosi continuamente da un alloggio alberghiero all’altro".

L’emergenza è ‘tamponata’ dunque fino al 12 novembre. "Ci troveremo nuovamente con il sindaco e l’assessore giovedì o venerdì della prossima settimana per fare il punto sperando, nel frattempo, che il Governo, durante il Consiglio dei ministri possa stanziare risorse per i terremotati. Abbiamo chiesto all’amministrazione anche di contattare la Prefettura per segnalare i danni subìti dalla famiglia e capire se è possibile accedere a qualche fondo. Hanno promesso di farlo. Speriamo che si possa trovare un’abitazione da privati". "La situazione è nota e seguita da tempo – la voce del sindaco Billi –. Sono state avanzate alcune richieste che valuteremo assieme alla rete solidale attivata, continuando a mantenere attenzionato il caso". Per restituire stabilità emotiva prima ancora che abitativa a una mamma e ai suoi tre figli.