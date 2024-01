Il dramma della famiglia di Luciana: "Sfollati da mesi, ma ora più sereni"

"Avevamo appena finito di pagare il mutuo decennale e la ristrutturazione della casa, quando si sono abbattuti sopra e sotto alluvione e frane. Così dal 19 maggio scorso siamo fuori casa". A raccontare è Luciana Ghetti di Rocca San Casciano, che, insieme al marito Alessandro Camporesi e ai figli Alberto e Stefano (28 e 24 anni), da quasi otto mesi sono sfollati.

Luciana Ghetti, consigliere comunale di maggioranza, il generale Figliuolo, venendo a visitare la vostra casa disastrata da una grossa frana, che cosa vi ha detto?

"Che si tratta di un caso particolare da tenere continuamente monitorato, sia dal Comune sia dal suo staff".

Vi aspettavate questa visita?

"Sapendo che sarebbe venuto a Rocca, ci speravamo. Invece ha voluto vedere tutta la casa, crepata ovunque. E poi sa che cosa ha detto a me e a mio marito prima di andar via?"

Cosa vi ha detto?

"Ci risentiremo a primavera. Sapendo che mio marito aveva già palato col suo braccio destro, molto gentile e attento, sono sicura che manterrà la promessa".

Sfollati dal 19 maggio scorso, quanti traslochi avete fatto?

"Ben tre. Prima in una casa in affitto. Poi siamo andati in un’altra in seguito venduta. Ora siamo ancora con le valigie in mano".

Quella terribile serata di alluvione e frane, come vi siete accorti che la casa era in pericolo?

"Era notte e diluviava. Ho incominciato a sentire degli scricchiolii e rumori strani. Quando si è fatto giorno, abbiamo capito la gravità, con crepe enormi ovunque".

Che ne sarà della vostra casa?

"Noi abbiamo il nostro geologo, ma gli esperti incaricati dal Comune, guidati dal presidente regionale dei geologi, stanno facendo da giorni dei sondaggi e immettendo dei sensori in tutta la zona. Aspettiamo i risultati e poi decideremo".

Adesso siete un po’ più ottimisti, comunque?

"Dopo la visita del commissario Figliuolo, ci sentiamo sollevati e un po’ più sicuri per il nostro futuro".

Quinto Cappelli