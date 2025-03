Il dramma dell’anoressia: "Così durante il Covid ho smesso di mangiare. Ma oggi sono guarita"

Quando il cibo smette di essere nutrimento, lascia un segno profondo su corpo e mente. Un tema che oggi, in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla contro i disturbi del comportamento alimentare, riemerge con forza. Nel 2023, il servizio sanitario regionale ha assistito 2.564 persone per queste disfunzioni, perlopiù donne (95%). La fascia più colpita è quella dei giovani, tra i 14 e i 24 anni.

La forlivese Sabrina Rocchi, 21 anni, studentessa di Lettere Classiche a Bologna, promuove l’illuminazione di viola della fontana di piazza Ordelaffi per sensibilizzare su questi disturbi. La ragazza, che ha vissuto l’anoressia in prima persona, racconta il suo percorso di guarigione.

Rocchi, quando ha iniziato a rendersi conto che il suo rapporto con il cibo non era più sano?

"Tutto è iniziato quando avevo 16 anni, durante la pandemia. La chiusura delle scuole mi ha dato l’occasione per iniziare una dieta, con l’idea di mantenermi in forma. Un proposito di per sé non sbagliato, ma che si è trasformato presto in un’ossessione. La restrizione alimentare è andata avanti per tutto il periodo del Covid: a volte digiunavo o gettavo il cibo nel water per non lasciare tracce che insospettissero la mia famiglia. Un altro campanello d’allarme è stata la scomparsa del ciclo mestruale per un anno. Ero in forte sottopeso: ho perso quasi 20 chili arrivando a pesarne 45 per un metro e settanta d’altezza".

Come percepiva il suo aspetto fisico in quel periodo?

"Sapevo di stare dimagrendo e che le persone erano preoccupate. Io non volevo nemmeno avere un corpo, desideravo che le persone mi vedessero per ciò che ero dentro e non per la mia immagine. Non volevo sentirmi un oggetto. Cercavo leggerezza, ma nel modo sbagliato. La pandemia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: sentivo il bisogno di una routine, e limitare il cibo mi dava la sensazione, seppur effimera, di poter prendere il controllo della mia vita".

Com’è iniziato il percorso verso la guarigione?

"Mia madre si era accorta del mio dimagrimento eccessivo, ho visto la sua paura di perdermi e lo smarrimento di non riuscire a gestire la situazione. Ho iniziato il percorso al consultorio con incontri insieme alla psicologa, nutrizionista e al neuropsichiatra. Quando mi hanno ventilato un ricovero in ospedale ho capito che dovevo impegnarmi per uscire da quel vortice in cui ero caduta. Gli amici e anche una professoressa sono state delle presenze silenziose ma preziose per me".

I social influenzano la visione del proprio corpo, soprattutto tra i giovani. Che ruolo hanno avuto nella sua esperienza?

"Hanno un potere ambivalente: da un lato possono esporre a critiche e pressioni dall’altro possono essere una fonte di grande sostegno. Nel mio caso sono state d’aiuto le pagine dedicate a supportare e motivare le persone con disturbi del comportamento alimentare".

Quale messaggio vorrebbe lasciare a quanti vivono lo stesso disturbo?

"Il corpo va soprattutto rispettato, spesso non ci rendiamo conto di quante cose straordinarie faccia per noi ogni giorno. Abbiamo il dovere di prendercene cura, in equilibrio con la nostra mente. Il mio consiglio ai giovani è di parlarne, c’è sempre un adulto nella nostra vita con cui possiamo aprirci. Per quanto il percorso sia complesso, dall’anoressia si può guarire".

Valentina Paiano