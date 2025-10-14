Il duo Askin e Issoglio a Sadurano Serenade

Una serata di grande musica quella in programma questa sera alle 21 nella sala Sangiorgi dell’Istituto Masini (corso Garibaldi 98), dove si terrà il secondo appuntamento autunnale della 34ª edizione di Sadurano Serenade, la rassegna musicale promossa dall’associazione Amici di don Dario in collaborazione con Magicamente Mozart, sotto la direzione artistica del flautista forlivese Yuri Ciccarese.

Protagonisti del concerto saranno il violinista Cihat Askin e il pianista Roberto Issoglio, interpreti di un programma che accosta due giganti della musica classica: Beethoven, con la Sonata n. 5 Op. 24 ‘La Primavera’, e Schubert, del quale verranno eseguite la Sonata D 821 ‘Arpeggione’ e la celebre Ständchen D 889 - Serenata.

Nato a Istanbul, Askin ha iniziato lo studio del violino a soli 11 anni e ha calcato i palcoscenici internazionali collaborando con artisti del calibro di Shlomo Mintz e Ida Haendel. Ha suonato come solista con prestigiose orchestre, tra cui la Orchestra da Camera di Losanna.

Roberto Issoglio ha iniziato gli studi di pianoforte nella sua città, Torino, per poi proseguirli in Germania, presso la Ibach Akademie di Schwelm. Ha tenuto concerti come solista con rinomate orchestre, tra cui la Bayerische Philharmonie di Monaco di Baviera.

Ha collaborato con i musicisti della Bbc Orchestra, della London Philharmonic Orchestra e, dal 2009, con i gruppi da camera dei Berliner Philharmoniker. Sadurano Serenade proseguirà, sempre alla sala Sangiorgi, lunedì 21 con il Duo pianistico a quattro mani formato da Lucrezia Proietti e Denis Zardi, per concludersi il 28 ottobre con il concerto di Yuri Ciccarese (flauto) e Pierluigi Di Tella (pianoforte).

v.p.