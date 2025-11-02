Il Fabbri si rifà il look. Ecco la nuova facciata

Un restyling che promette di coniugare eleganza, modernità e accessibilità. E con elementi identitari di grande impatto visivo e un percorso dedicato per l’ingresso di persone con disabilità. Tutto questo fa parte del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Comune di Forlì per il rifacimento della facciata ventilata del Teatro Comunale ’Diego Fabbri’.

L’edificio, intitolato al celebre drammaturgo, sceneggiatore e saggista forlivese, vedrà una primavera di restyling, preparandosi ad affrontare, nei prossimi mesi, a un profondo intervento di riqualificazione del prospetto principale e dell’ingresso su corso Diaz, con l’obiettivo prioritario di abbattere le barriere architettoniche.

L’entusiasmo per il futuro inizio del cantiere viene espresso dall’assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani. "Siamo molto orgogliosi di questo progetto – dice –. Il Diego Fabbri è un luogo di grande valore, lo spazio per eccellenza vocato alla cultura e alle arti sceniche della nostra città. Renderlo ancora più bello, accogliente e sicuro è la nostra priorità".

L’intervento principale riguarderà lo smontaggio dell’attuale facciata, realizzata alla fine degli anni ’90, e la sua sostituzione con una nuova parete ventilata. Il nuovo rivestimento sarà leggero, moderno e funzionale, garantendo quindi migliori prestazioni in termini statici e di sicurezza. "Questo non significa stravolgerne l’identità – continua Cicognani –, il nuovo prospetto del teatro verrà realizzato in un rapporto di armonia con i palazzi circostanti e gli spazi interni del foyer, rinnovati nel 2020". Non solo la facciata, però, si rifà il look: le bacheche, infatti, verranno aggiornate con schermi digitali, per fornire un’informazione più semplice e immediata sulle attività e le rassegne svolte. Infine, per rendere la struttura accessibile a persone con disabilità, verrà realizzata una rampa in metallo, "che, così come prescritto dalla Soprintendenza di Ravenna, dovrà inserirsi armoniosamente nel contesto circostante".

Le opere di restyling toccano da vicino anche i direttori artistici Ruggero Sintoni e Claudio Casadio. "Siamo lieti che, con i lavori previsti, anche il ‘contenitore’ diventi sempre più prestigioso – chiude il presidente di Accademia Perduta / Romagna Teatri –. Ora starà a noi realizzare, anno dopo anno, stagioni teatrali di alta qualità e ricche di contenuti multidisciplinari".

