Il falconiere Freddy in fortezza. L’appuntamento domenica

Torna la falconeria alla fortezza medievale di Castrocaro. Domenica pomeriggio dalle 16 alle 20 tra le antiche mura si potrà vivere un pomeriggio incantato assistendo alle evoluzioni dei rapaci di Freddy Bazzocchi, rinomato falconiere romagnolo. Accompagnato da una trentina tra falchi, aquile, gufi e poiane, Bazzocchi offrirà dimostrazioni di volo spettacolari e coinvolgenti sessioni didattiche per adulti e bambini. Un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo degli uccelli predatori, comprendere le tecniche di addestramento e scoprire il profondo legame tra uomo e animale, frutto di anni di dedizione e passione.

Da oltre tre lustri Bazzocchi appassiona il pubblico in occasione di eventi cittadini, feste paesane, rievocazioni storiche. Appuntamenti sempre affascinanti in cui vengono spesso coinvolti i bambini. L’ingresso alla fortezza comprensivo del biglietto per assistere allo spettacolo costa 10 euro per gli adulti, 8 euro per i piccoli fino ai 12 anni: il tagliando include l’accesso al Museo Storico Archeologico, allestito al piano terra del duecentesco Palazzo del castellano; all’interno l’esposizione permanente di reperti storici, dalla preistoria al periodo etrusco, romano, longobardo e bizantino, fino al Medioevo e al Rinascimento e oltre: armi, medaglie, selci, monili, medaglie, vetri, maioliche.

Altri appuntamenti con la falconeria sono in programma sempre nel maniero sulla rupe nelle giornate di domenica 29 giugno e domenica 21 settembre dalle 16 alle 20.