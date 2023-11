Il fascino indiscusso di Agatha Christie

Per la stagione Prosa, il teatro Diego Fabbri di Forlì ospita domani e sabato (ore 21) e domenica (ore 16), lo spettacolo ‘Trappola per topi’ di Agatha Christie con adattamento e traduzione di Edoardo Erba e regia di Giorgio Gallione. Sono trascorsi 70 anni dalla prima volta in cui è andato in scena e, da allora, il successo di questo ‘giallo’ non si è mai interrotto. Protagonista di ‘Trappola per topi’ è Lodo Guenzi – cantautore bolognese, membro del gruppo Lo Stato Sociale – affiancato da Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza, Tommaso Cardarelli, Raffaella Anzalone. Come di consueto gli attori incontreranno il pubblico al Ridotto del Teatro e dialogheranno con Pietro Caruso sabato alle 18.

La storia è ambientata in una pensione inglese in cui una coppia di albergatori riceve i primi cinque clienti, ma, a complicare la situazione interviene una tremenda bufera di neve. Intanto arrivano altri clienti fra cui un sergente inviato dalla polizia per proteggere gli albergatori da un oscuro assassino. Un testo in cui è presente tanta suspense con creature bizzarre che permettono di raggiungere "un mix di rigore ed eccentricità – spiega Gallione –.Credo che i personaggi di ’Trappola’ nascano ovviamente nella loro epoca, ma siano vivi e rappresentabili oggi, perché i conflitti, le ferite esistenziali, i segreti che ognuno di loro esplicita o nasconde, sono quelli dell’uomo contemporaneo, dell’io diviso, della pazzia inconsapevole". La forza dello spettacolo è data dalla grande potenza di Agatha Christie ma anche dalla qualità della compagnia di attori che lasciano spazio alla sorpresa così come lo è il confine tra vittima e carnefice. "In questo, la scelta di Lodo Guenzi come protagonista – conclude Gallione – è emblematica, una promessa di imprevedibilità e insieme di esattezza. Come sempre: metodo e follia". Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (corso Diaz 381) dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Prenotazioni telefoniche (0543.26355): dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18. Online su Vivaticket.

Rosanna Ricci