"Il fatto non sussiste". Villafranca allagata, tutti assolti: dalla ditta al manager di Autostrade

Il fatto non sussiste. È ferma la formula che accompagna la sentenza pronunciata ieri dal giudice monocratico Federico Casalboni al tribunale di Forlì, che assolve in primo grado tutti e tre gli imputati del processo per l’alluvione che ha colpito Villafranca e (in parte) San Martino in Villafranca nel 2019. Per le motivazioni della decisione bisognerà aspettare i 90 giorni concessi dalla legge, ma è possibile dedurre il ruolo decisivo delle arringhe finali dei tre avvocati difensori, che nell’ultima udienza il 13 giugno avevano insistito su una pregressa presenza della falla sul fiume Montone, già precedente all’esondazione.

Era il 13 maggio 2019: dopo giorni di diluvio, l’acqua del Montone trovò un pertugio nell’argine, arrivando a raggiungere il metro d’altezza in alcune aree lungo la Lughese, costringendo più di mille persone ad evacuare, per un totale di centinaia di migliaia di euro di danni, rimborsati all’inizio del 2025 dalla Regione, con un risarcimento complessivo di circa 600mila euro, suddivisi tra 89 alluvionati, di cui 87 privati e 2 attività produttive.

Ma sul viadotto in corrispondenza del fiume erano stati avviati qualche mese prima, a dicembre 2018, dei lavori di somma urgenza (per i quali dunque non serve l’appalto) per sostituire una trave ammalorata, segnalata da una società adibita alle verifiche sui ponti. Le indagini sul cantiere erano scattate quando, nei giorni successivi all’alluvione, venne rilevata una falla proprio sull’argine sotto il ponte, che con i violenti nubifragi della successiva primavera aveva ceduto, provocando ulteriori danni. Così si era arrivati al processo, che vedeva tre imputati, tutti accusati di inondazione colposa: Tonino Maria Bartolotta, legale rappresentante della ditta di Martirano Lombardo (Catanzaro) esecutrice dei lavori di ristrutturazione delle arcate del ponte dell’A14 sul Montone, ieri non presente in aula; Michele Renzi, direttore del Terzo Tronco di Autostrade per l’Italia al momento dei fatti, attualmente in carcere per la strage dell’Acqualonga (in provincia di Avellino) del 2013; e Graziano Pastorelli, ingegnere della società Autostrade per l’Italia, unico a sedere ieri nell’aula udienze del tribunale di Forlì.

Per tutti, il pubblico ministero Federica Messina aveva chiesto 1 anno e 2 mesi di pena, rilevando la loro responsabilità nella mancata comunicazione agli enti preposti, tra cui l’Autorità di Bacino, di cui Società autostrade avrebbe dovuto incaricarsi al momento dell’avvio del cantiere nel dicembre 2018, e che invece non era arrivata. Nell’ultima udienza, lo scorso giugno, Messina aveva anche sottolineato come proprio l’imperizia con cui erano stati eseguiti i lavori fosse stata fatale a un luogo dichiarato debole fin da una documentazione risalente al 2003.

Ma proprio su tali perizie si era concentrato Gianluca Lebro, difensore dell’ingegnere Pastorelli, secondo cui i tecnici avevano definito pessime le condizioni dell’alveo del fiume e del canale di scolo e completamente intasate già sedici anni prima dell’alluvione del 2019: il buco, quindi, era precedente al nubifragio, e la responsabilità di tali criticità era da imputare all’autorità preposta.

Anche le altre avvocate della difesa, Serena Costa per il direttore Renzi e Maria Luisa Caliendi per il legale rappresentante Bartolotta, avevano sostenuto che i danni causati dall’esondazione non si sarebbero verificati se ci fosse stata una manutenzione ordinaria regolare sul tratto colpito. Resta da valutare come il giudice avrà dato peso a questi elementi. Il verdetto di primo grado però c’è già: l’inondazione c’è stata, la colpa dei tre imputati no.