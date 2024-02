Il fatturato di oltre 20 milioni è di Draco non del suo gruppo

È Draco Italiana spa, azienda specializzata nella realizzazione di prodotti chimici per l’edilizia, a raggiungere oltre 20 milioni di fatturato dopo l’operazione di acquisizione dell’azienda marchigiana Esincalce. E non, come erroneamente riportato nel titolo dell’articolo pubblicato nell’edizione di ieri (a pagina 8 del nostro fascicolo locale), il gruppo forlivese Comaco – di cui Draco Italiana spa fa parte – gruppo che ha, necessariamente, dimensioni e fatturato significativamente superiori a Draco. Ci scusiamo con i diretti interessati e con i lettori.