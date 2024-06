Il femminismo di Chiara Mercuri

Che il femminismo abbia radici lontane ormai è noto, ma forse in molti non conoscono il femminismo… medievale. Ne parlerà la storica e saggista Chiara Mercuri alle 21 alla Mondadori di corso della Repubblica per la rassegna ‘Ritratto d’autrice’, nel contesto del Festival di Caterina Sforza. Mercuri dialogherà con Filippo La Porta intorno al suo libro ‘La nascita del femminismo medievale Maria di Francia e la rivolta dell’amore cortese’ (Einaudi). Un’altra rivoluzione è nata in Francia prima del 1789: quella di Maria di Francia. Se non è raccontata nei manuali è perché, a differenza della prima, è una rivoluzione fallita. Le idee di Maria non compirono il salto necessario per trasformarsi, come quelle degli illuministi, in arieti capaci di abbattere le mura della Bastiglia. Perfino la memoria di Maria si perse, e la sua vera identità si confuse.

Le sue idee sulle donne, sul rapporto tra i sessi e sull’amore, tuttavia, seppero far emergere una visione per la prima volta del tutto femminile del mondo. La donna fu liberata dall’immagine deformata in cui era stata costretta, nei secoli dell’Alto Medioevo. Questo specchio andò in frantumi grazie alla nascita, negli ambienti nobiliari francesi femminili e femministi, della rivolta dell’amore cortese, capeggiata da Maria di Francia.

In parte di suo pugno, in parte facendo scrivere ad altri le proprie idee, Maria rappresentò la reale condizione femminile dell’epoca, chiedendo per le donne libertà sessuale e sentimentale. Per questo fu diffamata e il suo valore di intellettuale non le fu mai riconosciuto.