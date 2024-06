‘Il femminismo non è un brand’: come diffidare del fenomeno del ’pinkwashing’

Il ciclo di incontri con l’autore realizzato nel contesto del festival di Caterina Sforza prosegue domani alle 21 alla Mondadori di corso della Repubblica con Jennifer Guerra che parlerà del suo ultimo libro ‘Il femminismo non è un brand’ (Einaudi). Guerra è scrittrice e giornalista, autrice anche di ‘Il corpo elettrico. Il desiderio nel femminismo che verrà’, ‘Il capitale amoroso. Manifesto per un eros politico e rivoluzionario’ e ‘Un’altra donna’.

Il suo ultimo lavoro è un saggio che affronta il tema del femminismo online, ma più in generale del femminismo depotenziato del suo reale significato e sfruttato impropriamente come strumento di marketing. Oggi a un’adolescente basta aprire i social per imbattersi in riflessioni femministe, risparmiandosi la necessità di unirsi a un collettivo o a un gruppo di autocoscienza: brand di abbigliamento producono magliette in serie con frasi inneggianti al girl power, piattaforme digitali graficamente accurate alternano post o storie motivazionali a inserzioni pubblicitarie… Insomma, il femminismo diventa una parte del sistema capitalistico. Su questo verte la riflessione di Guerra.

"Il mio libro – sottolinea l’autrice – parla degli ultimi dieci anni di femminismo, dove si è consolidata una convivenza a volte contraddittoria tra un femminismo di movimento, che porta rivendicazioni dal basso, e un femminismo mainstream, che viaggia attraverso la cultura pop. In questa convivenza si inserisce il sistema neoliberale, che si appropria sempre più di temi e valori del femminismo per depotenziarli e farli propri". Il rischio, secondo Guerra, è concreto: "In questo modo oggi l’unica versione ‘accettabile’ del femminismo è quella che predica il successo, l’autorealizzazione, la rottura del soffitto di cristallo e che dà vita a un fenomeno come quello del pinkwashing, con cui le aziende o la politica istituzionale cercano di posizionarsi e mostrarsi sensibili alla causa delle donne. Il femminismo si schiaccia sulla dimensione individuale, lasciando fuori le rivendicazioni collettive". Conduce l’intervista Eleonora Mazzoni, direttrice artistica del festival di Caterina Sforza.