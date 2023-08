Il Ferragosto spirituale Processioni dalla notte all’alba per la Festa dell’Assunta

Anche quest’anno, in occasione della festa dell’Assunta, martedì 15 agosto, vengono organizzati diversi pellegrinaggi a piedi fino ai santuari mariani. Come da tradizione già da alcuni anni le parrocchie di Magliano e di Carpena propongono il loro cammino: questo prevede la partenza di notte alle 4.30 dalla chiesa dei Santi Marco e Michele di Magliano e l’arrivo a Santa Maria Assunta di Carpena, dove alle 6.30 il parroco, don Antonio Paganelli, celebrerà la messa solenne, al termine della quale sarà offerta la colazione e poi alcune navette riporteranno i pellegrini a Magliano.

Sempre martedì, in territorio ravennate ma nell’ambito della diocesi di Forlì-Bertinoro, e sempre con partenza alle 4.30, dal ponte di San Pancrazio di Russi partirà il 50°esimo pellegrinaggio proposto dalle parrocchie di San Pancrazio, Chiesuola e dal movimento di Comunione e Liberazione, cammino che arriverà alle ore 6 al santuario di Sulo, a Filetto, per la messa celebrata da mons. Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia. Anche a Forlimpopoli si svolgerà il pellegrinaggio con partenza alle ore 5 dalla chiesa della Madonna del Popolo e arrivo al santuario della Madonna del Lago dove sarà celebrata la messa. La parrocchia di Coriano infine proporrà il pellegrinaggio al santuario di Fornò, nella campagna fra Carpinello e Forlimpopoli, con due modalità diverse: alle 6.15 partirà dalla chiesa di via Pacchioni il gruppo a piedi e alle 7.15 da Santa Maria del Fiore quello in bicicletta, che si ricongiungerà col primo gruppo di pellegrini nell’ultimo tratto del percorso. Alle ore 9 vi sarà l’atto di affidamento alla Madonna e poi la partecipazione alla messa celebrata dal parroco, don Mauro Ballestra.

Al santuario di Fornò, fra l’altro, la festa dell’Assunta è ricordata con particolare solennità. Oltre alla messa delle 9, ci sarà quella delle 10.30 celebrata dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. Seguirà un momento conviviale e alle 15 via alla festa popolare nell’area verde antistante al santuario, dove sono in programma animazione, giochi e spettacoli. L’antico santuario di Fornò, fondato nel 1450 e dedicato alla Beata Vergine di Grazia e Misericordia, è conosciuto per la particolare forma circolare, per la sua origine legata alla misteriosa figura dell’eremita albanese Pietro Bianco da Durazzo, per la storia e le opere d’arte in esso conservate.

Al santuario di Sulo invece, vicino a Filetto, nel Ravennate ma in diocesi di Forlì-Bertinoro, per la ricorrenza dell’Assunzione si svolge la tradizionale festa in onore della Madonna e il programma, preparato da don Paolo Giuliani, cancelliere vescovile e originario di Filetto, e dal vicario parrocchiale, don Giacinto Nizigiyimanae, prevede domani alle ore 19 la messa celebrata da mons. Mario Toso, vescovo di Faenza-Modigliana, e animata dal coro ‘Laudate Dominum" di Faenza‘; il 15, giorno della festa, le messe del mattino saranno alle 5.15, alle 6 (celebrata da mons. Giuseppe Verucchi, arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia) alle 7, alle 8 (celebrata da mons. Michele Morandi, vicario di Faenza-Modigliana), alle 9 (presieduta da mons. Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro) alle 10 e alle 11 (celebrata da don Enrico Casadei, vicario di Forlì-Bertinoro); infine, ce ne sarà una anche alle 18.

Oggi invece, all’Opera Nostra Signora di Fatima in via Borghina 4, a Vecchiazzano, si pregherà per la Madonna di Fatima. Alle 21 è in programma la recita del rosario e a seguire la messa presieduta da mons. Francesco Cavina, vescovo emerito di Carpi.

Alessandro Rondoni