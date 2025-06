Il Festival ‘ARTEria Sp4’ riscalderà in val Bidente i weekend di luglio

Gli organizzatori hanno svelato il programma della seconda edizione ‘ARTEria Sp4-Festival di musica ed arte nella Valle del Bidente’ curato dall’associazione Dai de jazz e promosso dai Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella e Meldola, in calendario dal 4 al 19 luglio con il sostegno di AleaAmbiente, Fondazione Carisp Forlì, Regione Emilia-Romagna e Ministero della Cultura, e la collaborazione di undici tra enti e associazioni.

Musica con Nada e Banda Osiris: poi escursioni, laboratori, degustazioni, reading poetici e letterari, iniziative che legano con un filo invisibile tutti i paesi della vallata bagnata dal Bidente e collegata dalla strada provinciale Bidentina, l’arteria in questione.

Un calendario fitto che parte dal 4 al 6 luglio alla Sala Milleluci di Santa Sofia con il seminario ‘A cappella vocal camp’ con Sara Jane Ghiotti e Francesco Nasone. Il 4 luglio a Pianetto (Galeata) L’Ora D’Aria alle 18.30 presenta il ‘Riuso alimentare’ in collaborazione con Tempi di Recupero (Alessandra Bazzocchi, Roberto Casamenti), con degustazione di piatti di recupero a cura dell’osteria La Campanara e cocktail del bartender Paolo Dianini. Alle 21 poi, al chiostro del convento, MusicaNaturale presenterà: Giovanni Guidi trio ‘The Falcon’.

Si ritorna a Santa Sofia sabato 5 luglio al parco fluviale dove L’Ora D’Aria in collaborazione con Sophia in Libris presenterà Emiliano Cribari ‘Verde’, incontro con l’autore e reading, testi inediti su musiche originali di Lorenzo Meazzini in arte Muni. In piazza Mortani alle 21.40 MusicaNaturale proporrà ‘Banda Osiris. Le dolenti note’ con Sandro Berti, Gianluigi Carlone, Roberto Carlone e Giancarlo Macrì.

Domenica 6 tutti nelle praterie di San Paolo in Alpe, entro i confini del Parco nazionale, con Lorenzo Barone e la musica di The Sliders. La giornata si chiuderà alle 21,30 in piazza Mortani con L’Ora D’Aria che presenterà: ‘Avventure da un’altra prospettiva’ con il viaggiatore, divulgatore e autore Lorenzo Barone.

Nella seconda settimana il festival tocckerà Meldola venerdì 11 alle 21.40 all’Arena Hesperia con il concerto ‘Roots’ con Achille Succi e Pietro Ballestrero. Sabato 12 Galeata diventerà protagonista della rassegna: alle 11,30 escursione verso l’abbazia di Sant’Ellero in compagnia di Andrea Di Giorgio con ‘Oltre’, un viaggio tra motivazione e performance; quindi si proseguirà alle 14 con MusicaNaturale e Carlo Mayer in ‘Solenne’ e alle 18 in piazza del Mercato dove Alea Ambiente e Comune di Galeata organizzano una camminata ecologica dedicata alla raccolta dei mozziconi di sigarette. Poi alle 21.40, nella storico acciottolato della piazza del Mercato, arriverà Nada in concerto. "La paura va via da sé se i pensieri brillano, così come le azioni di ciascuno sono determinanti per valorizzare l’ambiente" è il tema conduttore dell’atteso concerto che vedrà salire sul palco, oltre alla celebre cantautrice, Andrea Mucciarelli (chitarra), Franco Pratesi (tastiere), Francesco Chimenti (basso) e Luca Cherubini Celli (batteria).

Ancora musica domenica 13, stavolta al Castello di Cusercoli, con un tributo ai brani brasiliani di Gilberto Gil, con Silvia Donati (voce) e Daniele Santimone (chitarra). La rassegna chiuderà i battenti domenica 19 a Corniolo con il duo Anna Ghetti (voce) e Paolo Ghetti (contrabbasso) in ‘Swinging Memories’ nella chiesa di San Pietro. Tutte le informazioni per partecipare agli eventi: shorturl.at/kDsis.