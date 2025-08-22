Il festival ‘Come acqua’. Atteso anche Baricco

È in calendario dal 28 agosto al 7 settembre la terza edizione del festival ‘Come acqua. Narrazioni in val Bidente’ con Alessandro Baricco, Marco Missiroli, Chiara Valerio, Daniela Collu, Cristiano Cavina, Cristiano Poletti, Paolo Labati, Federico Bernocchi e Luca Misculin. L’evento vede la direzione artistica di Matteo Caccia oltre ai promotori ed ideatori Vania Vicino e Claudio Angelini. "Il festival pone al centro l’ancestrale strumento della narrazione – scrivono i promotori – come pratica capace di riconnetterci con l’ambiente e con noi stessi, generando esperienze autentiche tra natura e cultura dedicando il tema alla ‘Vita nuova’".

"Ogni giorno ci troviamo a costruire una vita nuova – sottolinea Caccia – senza esserne fino in fondo consapevoli. Come Acqua nella sua terza edizione parte da qui per raccontare il mondo: dall’analisi e dal racconto del nostro desiderio di rinnovarci". Al centro delle rassegna il Bidente, il Flumen Aquaeductus dei Romani che da sempre disseta e caratterizza storicamente e culturalmente i paesi attraversati, dal crinale dell’appennino tosco romagnolo fino alla pianura romagnola. ’Come Acqua’ non ha una sede fissa: gli appuntamenti seguono il corso del fiume Bidente, toccando borghi e paesi come Santa Sofia, Galeata, Civitella, Cusercoli e Meldola, fino a Forlì. Una geografia che si fa racconto, accogliendo ospiti illustri provenienti dal giornalismo, dalla letteratura, dall’arte e dallo spettacolo. Il programma parte a Forlì con l’anteprima di Marco Missiroli ‘Scrivere la struttura sentimentale’ a Forlì all’Exatr il 28 agosto alle 21. Poi il festival riparte il 5 settembre alla Rocca di Meldola con Chiara Valerio e Matteo Caccia ‘Scrivere con cura, parlare di tutto’; il 6 a Pianetto alle 10,30 con ‘Piccole lezioni di lettura poetica’ con Cristiano Poletti e alle 13 ‘Convivio’ alla Campanara con Paolo Labati.

Sempre il 6 alle 21 al Castello di Cusercoli ‘Lasciar andare’ con Alessandro Baricco in dialogo con Cristiano Cavina. Si prosegue il 7 alle 10,30 con ‘Piccole lezioni di lettura poetica con Cristiano Poletti; alle 12 nella sala colazioni della Campanara ‘Nuovo cinema Pianetto’ con Federico Bernocchi. Chiusura il 7 alle 18 a palazzo Bianchini Mortani di Santa Sofia con ‘Viaggiatori viaggianti’ di Luca Misculin con Daniela Collu. Il festival è reso possibile grazie al contributo di Romagna Acque, dei Comuni di Forlì, Meldola, Civitella, Galeata e Santa Sofia, il supporto di BCC Ravennate Forlivese e Imolese. Viene realizzato in collaborazione con Pro Loco Chiusa d’Ercole, Tempi di Recupero, Osteria La Campanara, Mega Forlì. Grafica Jona Sbarzaglia, foto e video: Gianluca ‘Naphtalina’ Camporesi. Organizzazione e coordinamento a cura dell’associazione Città di Ebla. Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria all’indirizzo: comeacquafestival@gmail.com. Aggiornamenti, dettagli e programma completo sui canali Facebook e Instagram ufficiali.

Oscar Bandini