Il festival ‘Come acqua’. Atteso anche Baricco

Cronaca
CronacaIl festival ‘Come acqua’. Atteso anche Baricco
22 ago 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
Tanti gli autori ospiti della terza edizione incentrata sulla narrazione in val Bidente. Si parte il 28 agosto a Forlì con Missiroli, poi eventi nei paesi.

Il direttore artistico Matteo Caccia

È in calendario dal 28 agosto al 7 settembre la terza edizione del festival ‘Come acqua. Narrazioni in val Bidente’ con Alessandro Baricco, Marco Missiroli, Chiara Valerio, Daniela Collu, Cristiano Cavina, Cristiano Poletti, Paolo Labati, Federico Bernocchi e Luca Misculin. L’evento vede la direzione artistica di Matteo Caccia oltre ai promotori ed ideatori Vania Vicino e Claudio Angelini. "Il festival pone al centro l’ancestrale strumento della narrazione – scrivono i promotori – come pratica capace di riconnetterci con l’ambiente e con noi stessi, generando esperienze autentiche tra natura e cultura dedicando il tema alla ‘Vita nuova’".

"Ogni giorno ci troviamo a costruire una vita nuova – sottolinea Caccia – senza esserne fino in fondo consapevoli. Come Acqua nella sua terza edizione parte da qui per raccontare il mondo: dall’analisi e dal racconto del nostro desiderio di rinnovarci". Al centro delle rassegna il Bidente, il Flumen Aquaeductus dei Romani che da sempre disseta e caratterizza storicamente e culturalmente i paesi attraversati, dal crinale dell’appennino tosco romagnolo fino alla pianura romagnola. ’Come Acqua’ non ha una sede fissa: gli appuntamenti seguono il corso del fiume Bidente, toccando borghi e paesi come Santa Sofia, Galeata, Civitella, Cusercoli e Meldola, fino a Forlì. Una geografia che si fa racconto, accogliendo ospiti illustri provenienti dal giornalismo, dalla letteratura, dall’arte e dallo spettacolo. Il programma parte a Forlì con l’anteprima di Marco Missiroli ‘Scrivere la struttura sentimentale’ a Forlì all’Exatr il 28 agosto alle 21. Poi il festival riparte il 5 settembre alla Rocca di Meldola con Chiara Valerio e Matteo Caccia ‘Scrivere con cura, parlare di tutto’; il 6 a Pianetto alle 10,30 con ‘Piccole lezioni di lettura poetica’ con Cristiano Poletti e alle 13 ‘Convivio’ alla Campanara con Paolo Labati.

Sempre il 6 alle 21 al Castello di Cusercoli ‘Lasciar andare’ con Alessandro Baricco in dialogo con Cristiano Cavina. Si prosegue il 7 alle 10,30 con ‘Piccole lezioni di lettura poetica con Cristiano Poletti; alle 12 nella sala colazioni della Campanara ‘Nuovo cinema Pianetto’ con Federico Bernocchi. Chiusura il 7 alle 18 a palazzo Bianchini Mortani di Santa Sofia con ‘Viaggiatori viaggianti’ di Luca Misculin con Daniela Collu. Il festival è reso possibile grazie al contributo di Romagna Acque, dei Comuni di Forlì, Meldola, Civitella, Galeata e Santa Sofia, il supporto di BCC Ravennate Forlivese e Imolese. Viene realizzato in collaborazione con Pro Loco Chiusa d’Ercole, Tempi di Recupero, Osteria La Campanara, Mega Forlì. Grafica Jona Sbarzaglia, foto e video: Gianluca ‘Naphtalina’ Camporesi. Organizzazione e coordinamento a cura dell’associazione Città di Ebla. Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria all’indirizzo: comeacquafestival@gmail.com. Aggiornamenti, dettagli e programma completo sui canali Facebook e Instagram ufficiali.

Oscar Bandini

