Il Festival Crisalide all’epilogo, tre appuntamenti nel weekend

La 31ª edizione del Festival Crisalide sul tema ‘Azioni Antigravitazionali’ chiude i battenti con gli incontri di oggi e domani al Teatro Felix Guattari di Forlì (via Orto del fuoco 3). Stasera alle 21 il CollettivO CineticO presenterà ‘O+< scritture viziose sull’inarrestabilità del tempo’ realizzato da Francesca Pennini con Andrea Amaducci e il live dj Angelo Pedroni, performance nella quale si modificano di volta in volta le informazioni. Il CollettivO CineticO comprende 50 artisti di varie discipline fra danza, teatro e arti visive.

Alle 22 sarà in scena ‘Bluemotion-Nata vicino ai fantasmi. Nata tempesta’. Ideato e diretto da Giogina Pi, con la cura del suono di Cristiano De Fabritiis, Andrea Pesce e voci di Gabriele Portoghese, Aurora Peres, Maria Vittoria Tessitore, Vasilis Dramountanis, Christos Stergioglu, Monica Demuru, il lavoro è un diario da ascoltare in cuffia, "che ho ricostruito a posteriori – dice Giorgina Pi – sulla mia scoperta di Tiresia nei versi di Kae Tempest negli anni in cui ho lavorato allo spettacolo Tiresias’. La poesia di Tempest si mischia con lingue lontane, coi tasti del pianoforte e con le canzoni. Il testo è ‘un abbraccio di minuti intimi nella libertà di essere se stessa’ e, nello stesso tempo, un augurio ‘di rinascita infinita". Bluemotion è una formazione nata a Roma in cui performer, registi, musicisti e artisti realizzano creazioni collettive.

Domani alle 17, 17.30, 18, 18.30 e 19 sarà presente il Teatro del Lemming con ‘Attorno a Tria. Troiane’ con Diana Ferrantini, Marina Carluccio, Katia Raguso, Elena Fioretti, Silvia Massicci, Veronica Di Bussolo, Maddalena Dal Maso, musica e regia di Massimo Munaro, produzione del Teatro del Lemming. Lo spettacolo ha come obiettivo la relazione diretta con lo spettatore, infatti sono previsti 7 spettatori per ciascuna delle cinque repliche. Il testo pone al centro le donne troiane uniche sopravvissute che stanno per salire sulle navi degli Achei da schiave.

Biglietti: serata 10 euro (info e prenotazioni 393.9707741, info@crisalidefestival.eu e www. crisalidefestival.eu).

Rosanna Ricci