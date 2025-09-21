Il Festival della libertà fa subito centro. Riflettori puntati su ‘Politica e cultura’

Si è aperta ieri mattina, all’associazione Aurora in corso Garibaldi la prima edizione del Festival forlivese della libertà, col titolo ‘Identità, cultura, futuro’. La manifestazione è stata promossa dalle case editrici Giubilei Regnani e CartaCanta e dalla rivista Nazione Futura, con il contributo di Confcommercio Forlì-Cesena e il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune.

Dopo gli incontri in mattinata, nel pomeriggio si è parlato di ‘Politica e cultura: dall’identità romagnola a quella italiana’ con il vicesindaco Vincenzo Bongiorno, con le deputate Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia) e Rosaria Tassinari (Forza Italia) – moderatore Marco Bilancioni, caposervizio del Resto del Carlino di Forlì – e col deputato Jacopo Morrone (Lega), assente per impegni politici, che ha inviato un video ringraziando gli organizzatori "per un evento che parla dell’importanza dei valori di identità e che mi auguro prosegua in futuro per diffondere la cultura liberal-conservatrice".

Il vicesindaco Vincenzo Bongiorno ha sottolineato con orgoglio, così come fatto in precedenza dal sindaco Gian Luca Zattini, la candidatura di Forlì a capitale italiana della cultura 2028 "a 600 anni dal miracolo della Madonna del Fuoco e a 40 anni dalla morte del senatore Roberto Ruffilli, in una città di cui siamo impegnati a far conoscere il patrimonio storico e artistico, con oltre 70mila persone che nei mesi estivi hanno partecipato alle iniziative proposte".

"Identità, cultura e futuro - rimarca la deputata Alice Buonguerrieri - vanno difesi, anche perché raccontano le nostre radici cristiane. Abbiamo investito come Governo oltre 13 miloni nel recupero di strutture come l’ex convento della Ripa che diventerà un luogo con funzioni di archivio e studentato, nell’architettura razionalista e nel progetto del Museo del volo che ha avuto il plauso del ministro della cultura Alessandro Giuli".

L’onorevole Rosaria Tassinari ha sottolineato come "l’identità romagnola si esprima nell’ospitalità, nel volontariato con oltre 5mila associazioni e in personaggi come il senatore Leonardo Melandri che ha portato l’Università nel nostro territorio. E come non ricordare figure come Aurelio Saffi e Annalena Tonelli che hanno dato lustro alla città? Nella tutela dei beni culturali importanti gli investimenti per i lavori nel duomo di Forlì e nella chiesa di Fornò". "La cultura – la chiosa del vicesindaco – può essere anche un importante elemento d’integrazione in una società sempre più multietnica".