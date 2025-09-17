Il Festival della libertà. In cartellone dibattiti e presentazioni di libri

Sabato e domenica, presso l’associazione Aurora di corso Garibaldi 80, si terrà la prima edizione del ’Festival forlivese della libertà’, con il titolo ’Identità, cultura, futuro’. Numerosi gli ospiti locali e nazionali che discuteranno di cultura, attualità ed economia a pochi giorni dalla scadenza del 25 settembre per la presentazione del dossier di candidatura di Forlì-Cesena Capitale italiana della Cultura 2028, con la valorizzazione di tutto il territorio.

Dopo il successo del Festival malatestiano della libertà che si svolge da tre anni in primavera a Cesena, la manifestazione quindi raddoppia, promossa dalle case editrici Giubilei Regnani e CartaCanta, dalla rivista Nazione Futura, con il contributo di Confcommercio Forlì-Cesena e il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Forlì. Tra gli ospiti confermati Stefano Zecchi, Antonio Di Bella, Francesco Borgonovo, Davide Rondoni, Bobo Craxi, Hoara Borselli.

"Si tratta di un’iniziativa che vuole portare in città dibattiti, presentazioni di libri, momenti di confronto in nome della libertà di parola e di espressione – spiega Francesco Mondardini di Nazione Futura Romagna –, che troppo spesso viene messa in discussione e in nome del pluralismo che dovrebbe caratterizzare la cultura, ma che non sempre trova spazio in Romagna".

Il festival presenta 24 relatori, 6 panel tematici e 3 concorsi letterari, affrontando temi di politica, attualità ed economia, in due giornate, ad ingresso libero, aperte a tutti gli interessati. "Abbiamo scelto di organizzare l’iniziativa all’ex circolo della Scranna, ora Aurora, per coinvolgere realtà culturali variegate e attive del territorio", aggiunge Renzo Casadei, editore di Carta Canta e tra i promotori dell’evento. "La nascita di un nuovo festival culturale a Forlì è un importante segnale per la città – affermano Roberto Vignatelli e Augusto Patrignani, presidenti di Confcommercio Forlì e Cesena – che, come associazione, abbiamo subito accolto con favore. L’obiettivo è replicare il successo del Festival malatestiano a Cesena giunto ormai alla quarta edizione. Organizzeremo questo evento tutti gli anni come un appuntamento fisso del periodo autunnale".

"Con grande piacere – precisa il vicesindaco Vincenzo Bongiorno – abbiamo patrocinato l’iniziativa come assessorato alla cultura. Si pone al centro del confronto, come primo elemento, quello dell’identità, che nella deriva omologante di oggi sembra essere diventata una parolaccia. È invece valorizzando la nostra identità culturale, il senso di appartenenza e il valore delle tradizioni, che potremo essere veramente aperti al confronto con altre identità. Il tutto, in una dinamica di reciproco rispetto delle differenze, così come previsto dai principi della Costituzione italiana. L’identità è davvero generatrice di cultura e di futuro e ringrazio i promotori e i sostenitori del primo Festival forlivese della libertà".