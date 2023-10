Il festival della traduzione. Al via due giorni di incontri

Torna giovedì e venerdì il festival della traduzione ’Con altre parole’, giunto alla sua seconda edizione. Il progetto nasce su iniziativa del dipartimento di interpretazione e traduzione dell’Università di Bologna, Campus di Forlì. Scopo del Festival è quello di avvicinare il pubblico al mondo della traduzione, mettendone in luce l’impatto sociale e culturale.

La prima edizione, svoltasi nel 2021, aveva visto la partecipazione di ospiti illustri, fra i quali l’economista Carlo Cottarelli e la traduttrice Renata Colorni. Questa seconda edizione introduce una novità: le conferenze e i dibattiti che si svolgeranno all’auditorio San Giacomo saranno legati tra loro da un filo rosso, un tema di base, ’Traduzione e società’. Verrà analizzato il modo in cui la traduzione favorisce l’inclusione e la comunicazione fra persone di lingue e culture diverse, portando nella lingua di arrivo i modi di pensare della lingua di partenza.

"I traduttori sono i più grandi anti-fondamentalisti della storia" spiega la professoressa Gloria Bazzocchi durante la conferenza di presentazione. L’assessore alla cultura Valerio Melandri ricorda come il terzo compito dell’università, al fianco dell’insegnamento e della ricerca, sia quello di divulgare la conoscenza a livello popolare. Presente alla conferenza anche la direttrice del dipartimento Francesca Gatta, che definisce il festival "un momento di dialogo e di apertura del campus alla realtà circostante".

Fra i numerosi eventi (tutti a ingresso libero) che si terranno all’auditorio del San Giacomo si segnala l’incontro di giovedì fra le 10.30 e le 11.30 con una delle più grandi traduttrici italiane: Susanna Basso. A questa conferenza seguirà un incontro con i giornalisti Rai Giammarco Sicuro e Costanza Spocci sul tema della guerra e su come essa debba essere interpretata e raccontata.

In serata si terranno uno spettacolo musicale nella lingua dei segni italiana, eseguito dal LIs performer Nicola della Maggiora, e un concerto della Chris Rundle Band dedicato al compianto germanista, traduttore e poeta romagnolo Giovanni Nadiani. Sguardo rivolto al futuro nella conferenza di venerdì pomeriggio sull’intelligenza artificiale, in cui Luisa Bentivogli, tra i massimi esperti italiani in materia, rifletterà sul modo in cui questo fenomeno sta cambiando il mondo della traduzione. Il festival si chiuderà venerdì sera con lo spettacolo musicale ’Note tradotte’, eseguito da studenti del dipartimento di interpreti e traduttori diretti dal maestro Roberto Costa.

Michele Santolini