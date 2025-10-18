Il festival della traduzione: "La parola che costruisce" da Tobagi a Govoni

Occhi puntati sull’Auditorium San Giacomo di Forlì per il ritorno del Festival della Traduzione ‘Con altre parole’. La manifestazione andrà in scena giovedì 23 e venerdì 24 con una nuova edizione dal titolo ‘R(i)esistenza’. Due giorni di dibattiti e incontri sul tema della traduzione come lavoro che dà nuova esistenza ai testi e combatte l’avvilimento del linguaggio.

L’iniziativa nasce nel 2021 da un progetto del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (Dit) dell’Università di Bologna, con il supporto del Comune di Forlì, del Campus e della Fondazione Cassa dei Risparmi. "È un evento di grande rilevanza, – afferma il vicesindaco Vincenzo Bongiorrno –, poiché educa a un utilizzo responsabile della parola, con finalità costruttive e non distruttive". L’obiettivo è riflettere sulla pratica della traduzione, sottraendola all’ambito accademico e professionale: "Vogliamo uscire dalle aule e incontrare la cittadinanza, per mettere sotto i riflettori un lavoro invisibile che va però a toccare la nostra quotidianità", spiega la professoressa Gloria Bazzocchi.

Si partirà giovedì alle 9.30 con i saluti istituzionali, seguiti dalla conferenza ‘Il piacere di tradurre’ tenuta da Silvia Pareschi, paladina dei traduttori in un’epoca in cui sono sempre più minacciati dall’intelligenza artificiale. Alle 11.45 toccherà a Benedetta Tobagi, scrittrice e conduttrice radiofonica figlia del giornalista Walter Tobagi, ucciso dalla Brigata XXVIII Marzo nel 1980. Tobagi ha vinto il premio Campiello nel 2023 con il libro ‘La Resistenza delle donne’, tema che approfondirà durante l’incontro. Si ripartirà alle 15 con ‘Editoria italiana e traduzione: il caso dello spagnolo’, conferenza tenuta dai traduttori Bruno Arpaia, Matteo Lefèvre, Marco Ottaiano e Marco Presotto. Seguirà un incontro con Elena Kostioukovitch, storica traduttrice di Umberto Eco in russo. Alle 18 si terrà una conferenza sulla traduzione delle poesie, col traduttore Massimo Bocchiola e Simon Armitage, attuale ‘Poeta Laureato’, un’altissima onoreficenza inglese. Chiuderà alle 21 ‘Le Croque Madame’, viaggio musicale dallo Swing alla Bossa, fino ai canti popolari del Sud Italia col trio vocale composto da Sabrina Mungari, Ilaria Petrantuono e Debora Bettoli.

La giornata di venerdì si aprirà alle 9.15 con ‘Parole in tempesta: cura, riparazione, giustizia’. La giornalista Silvia Brena racconterà come il linguaggio possa curare la società e analizzerà il tema della giustizia riparativa insieme a Lorenzo Sciacca, protagonista del podcast di RaiPlay ‘Io ero il milanese’. Seguirà alle 11 un viaggio tra mondi fantasy con gli autori Ivan Sgandurra e Stefano Giorgianni, presidente dell’Associazione italiana studi tolkieniani. Alle 14.30 interverrà Valeria Parrella, due voltefinalista del premio Strega, che ha lavorato come volontaria nel carcere di Napoli e parlerà del ruolo salvifico della scrittura. Alle 15.45 si discuterà di intelligenza artificiale col professor Francesco Ubertini, già rettore dell’Alma Mater di Bologna. A seguire un incontro con giovani studiose del Dit.

La due giorni si chiuderà con la proiezione, alle 20.30, di ‘School of Life. Quando la scuola ti cambia la vita’: il docufilm, divenuto un caso cinematografico, è incentrato sul percorso di Nicolò Govoni e della sua squadra. Govoni, che sarà presente all’auditorium, è uno scrittore e attivista già candidato al Nobel per la Pace e ha fondato scuole in Grecia, Siria, Kenya, RD Congo, Yemen e Colombia con la sua associazione Still I Rise, per promuovere l’istruzione di ragazzi vulnerabili. Ingresso libero. Diretta streaming al sito eventi.unibo.it/festivaldellatraduzione-conaltreparole-forli.