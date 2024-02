Il festival di Bravetti: "Ho preparato i cartoncini che leggeva Amadeus"

"Con la collaborazione di Federico Bravetti". Il nome del 49enne compare nei titoli di testa della kermesse canora nazionale in mondovisione. Da Forlimpopoli a Sanremo.

Federico Bravetti, come ha fatto?

"Sono un dipendente Rai e mi interfaccio con il gruppo degli autori che seguono tutto il programma".

Come, nella pratica?

"In realtà qui si fa di tutto un po’. Per esempio mi sono occupato integralmente delle ‘liturgie’".

Che sarebbero?

"Avete presente i cartoncini che Amadeus e gli altri presentatori hanno letto o tenuto in mano? Lì c’è la storia della canzone, chi l’ha scritta, chi l’ha composta, chi la dirige e chi la canta. Questa è la ’liturgia’. Vale anche per lanci istituzionali, snodi e varie situazioni dello spettacolo. Per ogni puntata erano più di cento le liturgie da fare, alcune anche in diretta".

Quindi le ha scritti lei?

"Non solo, li stampavo anche. Le curavo dall’inizio alla fine, devono essere molto precise naturalmente. Amadeus è uno che ci tiene".

Lei collabora con il Festival da parecchi anni ormai...

"Una volta lavoravo a RaiPlay e gestivo il sito, ma ora lavoro alla direzione Rai1 intrattenimento Prime Time. Durante le serate seguivo molto i social: monitoravo il gradimento in tempo reale per essere pronto su qualsiasi situazione".

Il lavoro al Festival non dura solo una settimana?

"Io me ne occupo fin da maggio dell’anno prima, da quando si apre il bando per la partecipazione a Sanremo Giovani. A dicembre, poi, si passa una settimana a Sanremo per la trasmissione vera e propria. Per il Festival 2024 noi autori siamo arrivati qui dal 18 gennaio. Ormai siamo di casa... E da quel momento iniziano a provare i cantanti".

Riuscite a dormire durante il Festival?

"Finivamo sulle 3 e mezza di notte ogni sera, alle 9.30 poi si ricominciava. Durante il giorno ci sono le prove dello spettacolo, il copione poteva cambiare. Poi ogni giorno si stilava la scaletta e da questa, appunto, le liturgie. Si lavora veramente tanto, uno non ne ha idea. Amadeus poi è davvero infaticabile".

Come è lavorare con Amadeus?

"‘Ama’ riesce a dare valore al lavoro di ogni persona. La prima volta che ci siamo conosciuti e mi ha sentito parlare si è accorto subito che venivo dalla Romagna. Mi ha raccontato che lui è nato a Ravenna. È comunque una terra che tiene nel cuore".

Quest’anno c’è stata la dedica a Romagna Mia.

"Quando mi ha detto dell’idea, mi sono emozionato. Quando poi ho visto le prove per la prima volta dei Santa Balera e di Mirko Casadei ancor di più. Se devo dire cosa mi ha emozionato di più del Festival di quest’anno, ecco, proprio quel momento".