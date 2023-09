Il Festival di Castrocaro premia il cervese Djomi

Gli organizzatori avevano promesso un Festival giovane e ricco di energia e hanno mantenuto fede all’impegno. La 65ª edizione del Voci Nuove va in archivio consegnando il nome del 21enne rapper cervese Djomi a un albo d’oro che vede monumenti della musica affiancati, nelle stagioni del nuovo millennio, da giovani carneadi destinati a ballare una sola estate. Una tendenza, quella all’anonimato, che il nuovo patron Carlo Avarello e la sua Isola degli Artisti vogliono a tutti i costi invertire.

Al pronti via, nel colpo d’occhio di una spettacolare piazza d’Armi irrompe sulla scena un Clementino carico a palla. La sua ‘Cos cos cos’ accende e ‘spettina’ una platea abitualmente composta e ingessata. Un inizio ‘rivoluzionario’, che sarà colonna sonora dell’intera serata, co-condotta dall’ottima Manola Moslehi, voce di punta di Radio Italia.

Tra le novità più significative del 2023, la presenza di due giurie: quella di qualità, presieduta dal maestro Peppe Vessicchio, e completata da Michele Zarrillo, emozionato al ritorno nel paese che lo vide giovane vincitore nel 1979, quindi da Serena Brancale, autrice di una performance che ha colpito per l’eclettismo, e dal patron Avarello, al timone del festival fino al 2025; d’altra parte una commissione giovane, formata da web influencer e content creator (termini oscuri ai più attempati, famigliari invece alla generazione alpha), composta da Dani Cabras, le Donatella, JoStyle e Giulia Molina.

Sollecitando l’ascolto degli inediti, già on-line, gli influencer hanno raccolto ben 15 milioni tra interazioni e visualizzazioni sul web. A decretare il vincitore la media dei voti che premia Djomi e la sua ‘Chiama un dottore’, brano frizzante che rimane in testa già al primo ascolto. Al secolo Domenico Giovanni Pini, già vincitore di premi prestigiosi (dal Tour Music Fest 2022 al contest Reel Talk), l’unico romagnolo in gara esibisce un cespuglio di rigogliosi riccioli e la faccia da schiaffi di chi ha confidenza con il palcoscenico; studente di Scienze della comunicazione, suona il pianoforte, la chitarra moderna e il basso e deve il suo nome d’arte a un gioco complice con l’amata nonna. Già protagonista al concerto dei 60 anni dei Nomadi e a quello del 1° maggio, Djomi vanta due album alle spalle e uno in uscita imminente.

Ma bravi sul ‘rap’ carpet, per mutuare una battuta del presentatore, si dimostrano tutti e dieci i finalisti: Kaotika, frangetta e due originali codini oltre alla capacità di cambiare registro vocale nel volgere di un amen, è vincitore dei premi della critica, assegnato dalla giuria di qualità, e di Isola degli artisti, oltre che terzo classificato a pari merito con la ‘dinamitica’ napoletana Sara Russo. Applausi anche per il cantautore Bosco, che incassa la targa di Radio Kiss Kiss, e per i Frenèsya, ovvero i fratelli affini e diversi Federico e Flavia Marra.

Giudizi poi entusiastici per il vicentino Tobia Lanaro, secondo classificato e vincitore del premio del web; per Virginia Toniolo e il suo inno a nonno Tino, che "l’ha fatta ridere quando aveva solo voglia di piangere"; infine per Nicole Vioto, con 19 anni la più giovane della pattuglia, per Chiara Bruno in arte Pridea, e per la band marchigiana dei Senza Volto, elogiatissima, a votazione chiusa, da Clementino. In attesa del verdetto, un lungo intermezzo, ‘riempito’ dalla verve e dall’esplosività dei due dj in giuria, abili a far ballare una piazza d’Armi vivace e dinamica. Momento toccante l’esibizione di Diamante, brava interprete di ‘Sei un mostro’, una luce accesa sull’attualissimo tema del femminicidio.

Con la proclamazione dei vincitori si chiude un Voci Nuove quanto mai coraggioso, ‘confezionato’ in appena tre mesi e mezzo come rimarcato da un emozionato Avarello. Un periodo che ha vissuto uno stop legato all’alluvione, calamità ricordata, assieme al recente terremoto, dal sindaco Francesco Billi, spigliato al suo primo giro di Festival. E mentre il vincitore saluta con ‘Evviva la Romagna, evviva il sangiovese’, si spendono le luci su una Terra del Sole appagata, complice nel mantener fede al suo nome ritardando lo sfogo dei nuvoloni minacciosi.