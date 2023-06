Il festival di Caterina Sforza fa il pieno: serate da tutto esaurito

Si è concluso sabato il ‘Festival di Caterina Sforza, L’anticonformista’: tre giorni di incontri, musica e spettacoli all’Arena San Domenico che hanno registrato il tutto esaurito. La manifestazione è nata da un’idea dell’assessorato alla cultura del Comune e diretta da Eleonora Mazzoni, ha catalizzato l’interesse dei forlivesi. Per l’Assessore Melandri si è trattato di "un’edizione di straordinario successo, con ospiti d’eccezione e la partecipazione di centinaia di cittadini.

Cibo e cultura sono andati a braccetto per tutto il Festival, dando vita a un clima di festa che ha fatto da cornice a un cartellone invidiabile. Siamo grati – conclude Melandri – di aver generato una catena virtuosa di solidarietà sia grazie agli sponsor che hanno donato a favore della nostra città, sia grazie agli ospiti che hanno deciso di devolvere il proprio compenso".

"Sono stati tre giorni toccanti e magici di poesia, musica, libri, testimonianze, spettacolo – è intervenuta Mazzoni –. Una manifestazione accolta con grande calore e partecipazione, seguita da pubblici diversi, che ha voluto scommettere sul dialogo, l’incontro, la corrispondenza tra esseri umani, sulla loro capacità di ricostruire e ricostruirsi".

La performance di giovedì di Paola Minaccioni, un’anteprima assoluta per il festival, ha tenuto l’attenzione del pubblico per oltre due ore, concludendosi con la rottura del confine palco-pubblico: alcuni spettatori, infatti, sono stati chiamati sul palco a recitare poesie in romagnolo. Anche la seconda serata è stata vivace, con le risate grazie ai monologhi ironici di Giovanni Scifoni e con la commozione scaturita dalle parole di Gemma Calabresi Milite, Giusy Versace e Barbara Schiavulli. Grande successo anche per la terza serata che ha accolto sul palco il noto attore Cesare Bocci, con la moglie Daniela Spada per parlare della loro esperienza con l’ictus; lo scrittore Daniele Mencarelli che ha raccontato la paternità a partire dal suo ultimo libro, Fame d’aria, e l’attrice Antonella Questa.