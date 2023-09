Il film ‘Una storia vera’ di Lynch all’Arena Verdi per il ‘Cinema ritrovato’

Continua la programmazione all’arena del Cinema teatro Verdi di Forlimpopoli, all’interno della rocca. Questa sera, con inizio alle ore 21, è in programma un nuovo appuntamento per il ciclo ‘Il cinema ritrovato - Classici restaurati in prima visione’: in proiezione ‘Una storia vera’, film del 1999 con la regia di David Lynch e nel cast Richard Farnsworth e Sissy Spacek che narra il curioso e lungo viaggio su un trattorino tosaerbe dell’anziano Alvin, senza patente, per andare a riconciliarsi col fratello Lyle che ha avuto un infarto.