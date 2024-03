Il ’Filosofo’ che amava gli ultimi. Si è spento Bruno Battistini

La scomparsa a 78 anni di Bruno Battistini, avvenuta lunedì mattina a Villa Serena, priva la città di un uomo che ha sempre svolto il suo importante lavoro quotidiano nel mondo della pubblica istruzione nell’ombra, ma nella concretezza del fare. "Una persona che non ha mai chiesto per sé ma che dava agli altri", lo ricorda una delle due figlie Beatrice. L’altra figlia, Sofia, aggiunge: "Per lui i valori e gli ideali erano al di sopra di qualsiasi altro aspetto della vita. Amava la gente, l’umanità intera, soprattutto i più deboli e i bambini in particolare, di fronte ai quali si piegava per parlare con loro stando alla loro altezza e non dall’alto al basso".

Figlio di due agricoltori di Santa Maria Nuova, Bruno cominciò presto a lavorare nei campi dove però si presentava in camicia bianca e cravatta, particolare che, insieme al suo amore per gli studi gli regalò il soprannome di ‘Filosofo’. Alla fine delle elementari, quando il padre pretendeva che il figlio si dedicasse esclusivamente al lavoro della terra, la maestra lo supplicò perché non lo facesse smettere di andare a scuola: "D’accordo – fu la risposta del genitore – ma alla prima insufficienza lascerà i libri e tornerà a lavorare con me". Bruno mantenne la parola data e fu sempre il primo della classe. Diventò maestro elementare a 18 anni e, dopo aver vinto il concorso a Roma, il primo Direttore didattico per scuole elementari e per l’infanzia d’Italia a 24 anni, nel 1969 – dopo aver conseguito la doppia laurea in Lettere e in Giurisprudenza – ruolo che occupò dal 1973 al 2001.

Poi sfruttando la sua proverbiale passione per la magistratura e la naturale propensione all’aiuto verso le persone più deboli dopo la pensione, dal 2003 al 2013, divenne difensore civico, l’ultimo della Provincia di Forlì. Per due mandati fu anche consigliere comunale; negli anni ‘90 fece parte del gruppo di collaboratori dell’allora sottosegretario alla pubblica istruzione Nadia Masini, sua amica, per il progetto di riforma della scuola primaria. Bruno Battistini, a cui si potrà dare l’ultimo saluto domani alle 9.45 nella chiesa di San Pio X a Ca’ Ossi, lascia la moglie Franca, le due figlie Beatrice e Sofia, il figlio Paolo, la sorella Seriana, il fratello Franco e quattro amatissimi nipoti.

Stefano Benzoni