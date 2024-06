Il flagello delle cavallette: "Subito il trattamento"

Sono rimaste poche settimane utili per il trattamento contro l’infestazione delle cavallette, il quale, perché risulti efficace, va fatto entro il mese di giugno. Questo è quanto dichiarato dagli esperti della Regione Emilia-Romagna ed è il motivo per il quale sono stati programmati, quest’anno, oltre cento interventi in Romagna, per debellare sul nascere il fenomeno, che l’anno scorso ha creato molti problemi agli agricoltori.

"Le infestazioni di cavallette, con vari livelli di gravità, stanno interessando da alcuni anni l’intera fascia collinare e pedecollinare romagnola, da Castrocaro fino alla valle del Savio – dichiara in una nota, la Codiretti di Forlì-Cesena –. Si tratta di una specie autoctona, generalmente meno dannosa rispetto a quella che sta creando danni in Sardegna. Tuttavia, nel territorio della provincia, le coltivazioni di erba medica e le orticole hanno subito danni significativi. Colpiti anche i nuovi impianti di vigneti, dove i germogli sono stati interamente divorati. Questo comporta non solo la perdita del raccolto corrente, ma anche il rallentamento del ciclo produttivo della successiva annata. Il successo del contrasto alle cavallette dipende fortemente dalla sensibilità e dalla partecipazione di tutti, agricoltori, cittadini, associazioni ed enti pubblici – continua la Coldiretti – perché la tempestiva individuazione dei focolai di giovani cavallette e l’esecuzione rapida dei trattamenti localizzati sono cruciali".

La giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi uno schema di intervento e di collaborazione con alcuni comuni del territorio romagnolo. Oltre al comune di Forlì, saranno coinvolti nell’iniziativa Castrocaro, Cesena, Civitella di Romagna, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Sarsina e Sogliano. Con un costo totale di 39.100 euro, grazie ai quali la regione potrà rimborsare una parte dei costi sostenuti, sono previsti circa 100 interventi nel 2024 e 70 nel 2025.

"In particolare – spiegano gli esperti della regione – gli interventi con l’insetticida vanno fatti nelle fasi neonatali delle cavallette, perché sono aggregate in porzioni limitate di terreno. Crescendo, si disperdono velocemente: ad ogni stadio di sviluppo l’area infestata aumenta da due a venti volte, mentre gli insetticidi perdono di efficacia". "Le condizioni climatiche agevolano uno sviluppo incontrollato di questo insetto – sottolinea Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena – che, dopo aver toccato 23 paesi tra Africa, Medio Oriente e Asia, hanno raggiunto anche l’Italia".

Presso i comuni, sono in corso le formalità per procedere alla stipula dell’accordo, mentre la Regione, "in seguito alle attività di contrasto sviluppate a livello comunale, acquisirà le relazioni tecniche di quanto speso e disporrà i rimborsi".

Paola Mauti