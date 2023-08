Il folklore irlandese sorge all’alba Trì Irish in concerto a Bertinoro

La nuova, quinta, alba domenicale ci porta nel folklore irlandese, con il Trì Irish Folk Music. Prosegue il ciclo musicale di Bertinoro ‘Ci vediamo all’alba’ con l’appuntamento di domenica 13 agosto alle 6,14 nel Belvedere di Dante (corte interna della rocca vescovile), una produzione di Fondazione Entroterre per ‘Bertinoro Estate’. Nato nel 2018, per inseguire e ampliare il già ricco vocabolario della tradizione folk, la formazione non si nega sperimentazioni e non resiste alle tentazioni. Il risultato è un’esecuzione imprevedibile, dalle sfumature e dinamiche inaspettate. La voce cede il passo alla danza, il set strumentale cambia repentinamente ritmo e forma.

La materia delicata e ruvida al tempo stesso del Trì ci accompagna in un viaggio "alla ricerca del suono puro della tradizione per cantare le gioie, i fallimenti, la nostalgia e un numero imprecisato di assurdita`". Interpreti: Liam Quinn, chitarra, tin whistle, banjo, armonica, voce; Fiorenzo Mengozzi, bodhrán, concertina, cucchiai; Thomas Barbalonga, violino. Biglietto 7 euro. Il prezzo del biglietto comprende la colazione. Biglietti in vendita su Vivaticket. La rassegna ‘Ci vediamo all’alba’ proseguirà domenica 20 con i Bevano Est e domenica 27 con il Duo Baguette.

Matteo Bondi