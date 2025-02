Il Forlì segna un gol in Appello. Non pagherà il suo creditore fino alla sentenza definitiva

Fino alla sentenza di merito, il Forlì calcio non dovrà pagare i 30.860 euro richiesti da Franco Massa, consulente esperto di marketing e promozione aziendale, titolare della società E.Pro. Stessa sorte per Academy Green Events Asd (27.300 euro) e Pool Forlì Junior (28.480), per complessivi 86.640 euro. Questo ha deciso la Corte d’Appello di Bologna. "Con gli interessi, la cifra dovrebbe avvicinarsi ai 130mila euro", ha spiegato qualche settimana fa al Carlino lo stesso Massa, che non aveva escluso di chiedere il fallimento della società.

Nel 2019 il consulente presentò causa civile contro il sodalizio sportivo del presidente Gianfranco Cappelli e altri ‘satelliti’ per compensi che non gli sarebbero stati riconosciuti. Una causa civile che ha portato al pignoramento dell’incasso di poco più di 2mila euro della partita Forlì-Piacenza, che si è giocata lo scorso 3 dicembre allo stadio ‘Morgagni’. Nel primo grado di giudizio (sentenza del 24 settembre scorso) è stata accolta la richiesta di Massa (tutelato dall’avvocato Erika Ferrini) di vedersi riconosciute le sue spettanze. Sentenza appellata dalle società sportive, difese da Marco Catalano, Giovanna Volpe e Irene D’Agata.

Nelle more dell’appello, il team legale ha presentato istanza di sospensiva dell’esecutività della sentenza di primo grado, dunque del pagamento per le prestazioni di Massa, licenziato nel dicembre 2019 per "inadempienze professionali".

La sua specialità è la promozione aziendale; la sua avventura con il Forlì calcio e soci durò appena sei mesi. Dunque, i 2mila euro pignorati il 3 dicembre (l’equivalente di 208 biglietti venduti) vengono congelati, in attesa della sentenza di secondo grado (la prima udienza si terrà in aprile).

l. b.