Il Forlimpopoli Folk Club apre con nyckelharpa, voce e Bach

Ad aprire la stagione del Forlimpopoli Folk Club, promossa dalla Scuola di musica Popolare, sarà un progetto insolito e innovativo proposto da un ex allievo dell’European Nyckelharpa Training, dedicato alla musica di Bach ma vista con occhi, orecchie e strumenti diversi. L’appuntamento è domani alle 21 in sala Aramini (via Ghinozzi 3), titolo: ‘Fuori di Bach’; sul palco Corrado Bungaro (foto), viola d’amore a chiavi e voce, e Marco Forgione, voce e human beat box.

Il concept è ideato da Bungaro sulla musica immortale di Johann Sebastian Bach, con brani scelti da Sonate e Partite per violino e sei Suites per violoncello, trascritti per viola d’amore a chiavi, tra interpretazioni originali, riletture e improvvisazioni. Il progetto è incentrato sull’interazione con la voce di Forgione, con evoluzioni ritmiche e vocali che dialogano con la viola,

Bungaro, trentino classe 1969, è musicista, videomaker e direttore artistico. Si esibisce con violino e nyckelharpa in Italia e all’estero. Scrive musiche originali, interagendo con teatro, video e danza. Forgione, classe 1981, è cantante, human beatboxer ed educatore, ideatore del workshop ‘La voce percussiva’ che dal 2010 a oggi tiene presso varie associazioni e istituti musicali. Ingresso a offerta libera (www.musicapopolare.net).

Matteo Bondi