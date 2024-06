Il forno di Dovadola premiato con i ’tre pani’

Il forno artigianale ‘Nel Nome Del Pane Cappelletti & Bongiovanni’ di Dovadola ha ottenuto anche per il 2024 il punteggio pieno, cioè i ’Tre pani’, della sesta edizione Guida di Gambero Rosso, che ne ha classificato 64 in tutta Italia.

Il forno Cappelletti & Bongiovanni di Dovadola, l’unico premiato in Romagna, si basa su tre caratteristiche: pane, famiglia e territorio. Una storia d’amore che dura dagli anni Settanta, quando Maurizio Cappelletti e la moglie Anna Bongiovanni avviarono l’attività, ora nelle mani dei figli.

Il piccolo forno nell’angolo di piazza della Vittoria del paese della Sagra del Tartufo resta l’affascinante e accogliente cuore dell’attività. Farine biologiche del territorio, una parte prodotte nel podere di famiglia, e prodotti locali per dare vita ogni giorno alla magia del pane. Il profumo inconfondibile del filone di farro, impastato a mano, con la mollica compatta e la crosta fragrante. Non manca mai il pane speciale del mese (come quello con farro e senape selvatica). Sugli scaffali in legno anche il montanaro, l’integrale e il Senatore Cappelli di Romagna. Buono il pane in cassetta (di farro, integrale, di segale), gustose le focacce (zucca e cipolla, pomodoro, verdure ed erbe spontanee, olive), la pizza e i golosi cracker. Anche pane con farina di riso o di grano saraceno. Finendo coi dolci della tradizione senza zuccheri aggiunti: crostata con la marmellata, ciambella e biscotti.

Oltre al laboratorio, nel 2023 è stato aperto un punto vendita a Forlimpopoli. "Per riconoscere il buon pane bisogna annusarlo: deve sapere prima di tutto di grano", scrive nella prefazione dellal guida Annalisa Zordan, curatrice della Guida di Gambero Rosso 2025. E Piero Gabrieli di Petra Molino Quaglia, main partner della Guida, aggiunge: "Il futuro della panificazione italiana ha bisogno di recuperare le conoscenze e le competenze tradizionali, coniugandole con l’innovazione e la sperimentazione. Solo così sarà possibile preservare la ricca varietà dei pani italiani e costruire un futuro sostenibile per il settore".

In occasione della Festa Artusiana in corso a Forlimpopolì, il forno Cappelletti & Bongiovanni ha ottenuto anche il Premio Marietta ad Honorem "per l’attenzione e la cura con cui il suo laboratorio artigianale panifica ogni giorno con grani tradizionali", consegnato durante le premiazioni di domenica scorsa.