Il ’fratellino’ e il ’fratellone’, opposti e (forse) così uguali

Daniele si palesa in aula ad ogni seduta, rigoroso, faccia gotica, pragmatico, che imbecca i suoi avvocati. Franco perdeva il filo dei giorni e dei soldi del conto corrente nel suo struggente ‘frattempo’ di vivere in semplicità nel suo caro fondo agricolo. Daniele, il fratellone, è tutto bodleriano nel suo frequentare la tempesta e ridere dell’arciere, nell’irriverenza verso le autorità come unico strumento per esplicitare la propria dignità di fare sempre "tutto in nome del giusto". Franco, il mite, che girava sempre in tuta da lavoro, era pronto a estroflettere sensibilità e prodigalità, ma solo se lo lasciavano solitario, per essere solare. Daniele che con le mani sporche d’olio faceva sempre "le cose giuste" aggiustando tutto, motori e dolori propri e altrui, era sempre pronto "per le esigenze di chi lo amava". Franco il fratellino, effigie secentesca, raffigurazione montaliana (opposto e giustapposto a Daniele), che amava l’attimo come un attore del tempo e per questo frequentava il night e sorrideva alle ballerine come faceva con le mattine sui fianchi della sua terra tra le merlate colline pre-appenniniche.

Daniele che si sente "un padre per Franco", che a sua volta sente, per quel fratellone così forte che tirava su le balle di fieno con un solo colpo d’anca, una pura fratellanza che va oltre le chimiche emoglobiniche. Daniele in aula, commuovendosi, ha detto: "Io e Franco non abbiamo mai ’cosato’". Cosato. Verbo intimo in quanto infantile, super, superficiale e profondo, generoso di senso. "Cosato" vuol dire stavolta che "noi non abbiamo mai litigato". No. Hanno litigato: come si fa tra chi si ama, con l’esca sempre sulla punta dell’amo? Franco che cercava l’amore. E che dopo la perdita dei genitori sognava di sposare un’ex badante di sua madre. Franco che voleva vivere lassù con una Dulcinea, nel suo tropico arcadico e quotidiano, fatto di sudori e trattori e niente orari, solo ore mosse dal sole.

Hanno litigato i due. Lo ammette Daniele in aula mentre lacrima un po’ consunto dopo due anni di carcere "da innocente". Si vede in un video. Sfuriata in dialetto, lingua della verità ancestrale, con Franco che grida "mi ricordo che m’hai detto che mi tagli la testa". E Daniele che nega, e nega, di averlo mai fatto. Colpevole o innocente, Daniele? E chi ha fatto questa boiata a Franco, togliendogli il sogno e un avvenire, con un pugno, uno sparo forse, un colpo, tagliandogli la testa, facendola sparire?

